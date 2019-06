De la Torre sigue esperando a que Ciudadanos dé el visto bueno para iniciar conversaciones 

Hace una semana la noticia eran los resultados detallados de la jornada electoral del 26-M, elecciones municipales que en Málaga capital ganó el PP, mejorando resultados, pero a dos concejales de la mayoría absoluta. Y una semana después, no ha habido nuevos contactos entre el candidato del PP a la reelección, el alcalde en funciones Francisco de la Torre, y el candidato de Ciudadanos, Juan Cassá. Hoy precisamente el regidor en funciones quiso aclarar que el tiempo apremia en esta cuestión y que sería bueno ir solucionándolo, “todos tenemos un plazo legal, el 15 de junio sí o sí se constituye la corporación, todas, los ocho mil y pico de municipios españoles”, apuntó De la Torre.

De la Torre se puso en contacto la pasada semana con Cassá y desde entonces NO ha habido más llamadas ni mensajes. Y el plazo sigue corriendo...“ya dije desde el primer momento la noche del 26, una vez confirmados los resultados, miraría ver lo mas factible para dar estabilidad, continuidad al cambio positivo que ha tenido Málaga en estos años y que ha sido respaldado por el electorado. He entendido por la experiencia de estos cuatro años y lo más práctico y lo más útil para la ciudad, es que lo mejor para la ciudad es un gobierno de coalición y no un pacto de investidura”, subrayó hoy a los periodistas.

Dice el alcalde en funciones que no ha hablado con el resto de partidos, que sigue esperando a que Ciudadanos mueva ficha... e insiste en que lo que quiere es un gobierno de coalición. Y De la Torre aclara "me refiero a una coalición con Ciudadanos", señaló en la jornada de hoy el alcalde en funciones.