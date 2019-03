De la Torre: “Me siento bien, con fuerza y capaz de trabajar muchas horas cada día”

La plana mayor del Partido Popular (con el presidente Pablo Casado a la cabeza) se ha dado cita en Málaga, en el acto para presentar la candidatura de Francisco de la Torre a revalidar la Alcaldía de la capital en las elecciones municipales del 26 de mayo. Un acto en los Baños del Carmen al que asistieron unas 1.200 personas, ante quienes De la Torre reivindicó su trabajo durante casi 20 años como alcalde, que pretende continuar ahora con la complicidad de la Junta de Andalucía, con el malagueño Juanma Moreno al frente: “En esta etapa nueva, con un Gobierno regional que puede escucharnos, que puede respetarnos, que puede no ser un obstáculo, no pedimos ningún privilegio, sino respeto a las ciudades y no ser obstáculo para la potencialidad de Málaga y eso ya lo estamos notando en estas semanas de cambio transformador en Andalucía”.

"Hoy ratifico mi compromiso como candidato porque me siento bien, con fuerzas, con ilusión y con capacidad para seguir trabajando por mi ciudad todos los días del año", ha anunciado el candidato popular, afirmando que "trabajaré codo con codo con el Gobierno, con la Junta y con el resto de instituciones porque estoy convencido de la potencialidad de mi tierra y porque me siento orgulloso de todo lo que hemos conseguido, tanto de los grandes hitos como de las miles de pequeñas actuaciones acometidas en los barrios", ha expresado.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho que De la Torre es "referencia nacional como alcalde, como buen gestor y como pionero o avanzado a la hora de saber que la cultura trae turismo y que el turismo trae empresas". "Por eso estamos muy contento de que vuelvas a revalidar tu compromiso por la ciudad, más en un momento tal fundamental para nuestra historia", aseguraba.

Moreno, por su parte, decía que De la Torre es "una de las grandes figuras políticas que han pasado por Málaga, por Andalucía y por España" y que toda la transformación de la capital "es gracias a Francisco de la Torre". "Es el alcalde del presente y del futuro, el alcalde que Málaga necesita para seguir haciendo reales los sueños de todos los malagueños", ha indicado.

"MÁLAGA SE SALDRÍA DEL MAPA"

En ese acto, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, destacaba la transformación que ha experimentado la capital en los últimos 20 años y ha asegurado que "Málaga se saldría del mapa con un alcalde como Francisco de la Torre, con un presidente de la Diputación como Francisco Salado, con un presidente de la Junta como Juanma Moreno y con un presidente del Gobierno como Pablo Casado". Bendodo ha reiterado que a Málaga “le ha ido muy bien estando gobernada por el Partido Popular, de la mano de Celia Villalobos, de Francisco de la Torre y ahora también con Juanma Moreno en el Gobierno andaluz". Así, ha advertido de que el próximo “28 de abril, los malagueños y el resto de españoles sólo tenemos dos opciones: votar la estabilidad, el impulso económico, la generación de empleo y riqueza, la defensa de la unidad de España y lo que representa todo esto, que es PP y Pablo Casado; o bien apostar por la otra alternativa, que es la de Pedro Sánchez en unión con Podemos, con los independentistas y con los de Bildu", ha explicado.

Este acto ha sido también la presentación oficial del cabeza de lista del PP por Málaga al Congreso para las elecciones del 28 de abril, Pablo Montesinos, que ha subrayado que se pone "a las órdenes del alcalde, de Juanma Moreno y de la dirección provincial porque creo en el proyecto de Pablo Casado y, con Carolina España y con el PP de Málaga a mi lado, vamos a ayudarte a ser el próximo presidente del Gobierno de España", asegurando que "un PP fuerte, vencedor va a traer más moderación y más libertad".