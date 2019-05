De la Torre propone pactar con C's y apartar después a Pomares si sigue investigado

El alcalde de Málaga en funciones y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, propone que Ciudadanos acepte firmar un acuerdo de Gobierno en el Ayuntamiento de Málaga y que, si el juez mantiene a Francisco Pomares como investigado en el caso Villas del Arenal, entonces apartar al edil. De la Torre cree que lo "sensato" y lo "lógico" es que PP y Ciudadanos se unan para formar gobierno en la capital.

Hay que recordar que la lista encabezada por Francisco de la Torre ha mejorado sus resultados, con catorce concejales, pero está a dos de la mayoría absoluta y que Ciudadanos ha obtenido dos concejales (perdiendo uno respecto a 2015). En una entrevista en Canal Sur, el candidato del PP insiste hoy en que el acuerdo que las dos formaciones firmaron a principios de año para formar gobierno en la Junta de Andalucía permite pactar también en el Ayuntamiento, a pesar del caso Villas del Arenal.

Francisco de la Torre no cree que el hecho de que Pomares sea el número siete de su lista deba ser un impedimento para el acuerdo con el partido de Juan Cassá, "no, no, bajo ningún concepto. Porque eso va contra la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental de nuestra Constitución y yo respeto los derechos fundamentales. Además porque no hay ninguna norma o ningún acuerdo hoy vigente que nos obligue a esa contradicción con los derechos fundamentales. El acuerdo que hay programático entre el PP y Cs para el Gobierno de Andalucía del año 19 obliga al Gobierno andaluz y a los locales, habla de imputación formal. Serán apartados cuando haya una imputación formal, no cuando haya una investigación formal, una investigación se provoca haciendo declaraciones, denuncias, con fundamento o sin él. Ante una situación de ruido mediático, permítame esa expresión, de creación de declaraciones de una comisión de investigación puedes crear un contexto en el que inevitablemente se llegue a la investigación, pero que el fiscal diga tengo información pero no completa, que el juez investigue y aclare, eso es lo que se está haciendo, ha visto que no hay materia ninguna en el caso de Teresa Porras, yo estoy convencido que no la hay en los otros dos casos que quedan, pero se han pedido una serie de documentos por parte del juez que hasta que estén no puede él terminar su tarea. En el fondo de la cuestión ha habido un comportamiento perfecto, no se ha tratado desde Urbanismo de hacer nada en contra de la lógica ni de las normas, sino todos los expedientes avanzando, inclusive en esto, poniendo más esmero y celo, que vayan más rápido que otros", apuntó.

En todo caso, será la dirección nacional de Ciudadanos la que decida quién gobierna en Málaga, porque han puesto en marcha un Comité Nacional de Negociación. Al asunto se ha referido hoy el portavoz de Ciudadanos, Carlos Hernández White.