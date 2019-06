De la Torre confirma una primera reunión con Cassá para negociar el gobierno de Málaga

Ya se ha celebrado una primera reunión entre el alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre, y el candidato de Ciudadanos, Juan Cassá, en el proceso para negociar el gobierno municipal; estamos en la recta final para cerrar pactos porque el próximo sábado, 15 de junio, se constituyen los ayuntamientos.

ACUERDO ANTES DEL DÍA 15

De la Torre confirma que esa reunión se ha producido este fin de semana, que no ha sido un encuentro a dos (entre él y Cassá), sino que han estado acompañados por responsables de sus respectivos partidos. Eso sí, se ha mostrado muy cauto y no ha querido entrar en detalles: “Yo diría que hay un diálogo en Málaga, no de dos personas, pero mientras no haya un acuerdo no tengo nada que decir”. “Evidentemente, si hay un acuerdo será antes del día 15”, añade.

SIN LÍNEAS ROJAS

Ha trascendido que, en esta negociación, Ciudadanos plantea algunas exigencias, por ejemplo con concejalías concretas que quiere que queden a su cargo. Sobre esas peticiones, De la Torre dice que no pondrá “líneas rojas”. “Nunca las he puesto para nada y en este tema tampoco las pongo”, asegura el regidor en funciones y candidato del PP a la reelección.

OTROS MUNICIPIOS COMO TORREMOLINOS

Habrá que ver en qué queda esta negociación en la capital y en una veintena de municipios de la provincia, donde tampoco hubo mayoría absoluta el 26M. Por ejemplo Benalmádena, Nerja, Vélez-Málaga, Ronda, Mijas o Torremolinos, donde el acuerdo para que el PP gobierne (fue el partido más votado) ese acuerdo se complica después de que la concejala que fue elegida bajo las siglas de Vox, Lucía Cuín, vaya a empezar el mandato en el grupo de no adscritos... la edil que apoyó los actos del Orgullo LGTBI en contra del que era su partido.

Precisamente, después de esta polémica, el otro concejal que consiguió Vox en Torremolinos, Antonio Sevilla, ha puesto su acta a disposición del partido. Él es el coordinador de Vox en Torremolinos y pone su acta a disposición de la formación al considerarse “responsable” de la crisis abierta a raíz del caso de Lucía Cuín.