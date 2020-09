Así reconoce César Lumbreras como se ha adaptado a las nuevas tecnologías

Este miércoles, en el segundo programa desde Málaga, las estrellas de COPE que pasan por COPE Andalucía siguen dejando huella. Por su peculiaridad, César Lumbreras ha sido el segundo protagonista que ha pasado por el programa La Tarde de Andalucía. Una de las voces más reconocidas de la radio española y voz del veterano programa Agropopular ha contado su relación con la provincia de Málaga y como lleva eso de las nuevas tecnologías en un programa que lleva en antena 36 años y que se dedica a la información agraria del campo español.

César Lumbreras, desde hace 36 años es director y presenta Agropopular todos los sábados en COPE y en la actualidad goza de una enorme salud, gracias también a la irrupción de las redes, "no me gusta influir. Quizá con el actual Ministro de Agricultura no tenemos relación, nada de nada, pero a mí lo que me gusta es hacer información y si llegamos a este grado de influencia que tiene el programa, es por informar del campo, no hago un programa por tener influencias, lo hago por informar, para contar cosas del mundo de la agricultura", apuntaba.

Lumbreras señalaba además que, "hablamos desde la cercanía al agricultor. Son 36 años en antena y creo que es facilitar información y hacerlo de lo más amena posible para que las personas que están interesadas en el mundo del campo y así lo mostramos", dice.

El veterano presentador además confesaba que, "en la calle me dicen muchas veces, te escucho y no tengo nada que ver con el campo, y yo les digo que ¿tú no comes?, de donde sale lo que comes", comenta entre risas.

ÉXITO EN REDES

La gran influencia en las redes de Agropopular tiene un nacimiento, lo explica el propio presentador, "se ha debido a los oyentes que han ido configurando ellos mismos esa red, twitter y utiliza como soporte el programa y hemos sabido recoger el guante de esta iniciativa. El emblema de nuestro programa es el elemento de la comunicación de los pregoneros en los pueblos, la chifla. La tradición y lo moderno no debe estar reñidos", reflexiona Lumbreras.

Sobre su ámbito de acción, Lumbreras apunta que, "el campo no es lo mismo como antes. Hay muchos cambios desde que entramos en la CEE y en el campo como el resto de actividades se ha cambiado enormemente. Antes era impensable que se pudiese enchufar el riego sin estar presente y ahora es lo más normal del mundo. O que los tractores vayan solos, hace 36 años era impensable", dice.

CONOCER MÁS DE MÁLAGA

Y llegados a este punto, César Lumbreras era preguntado por Málaga, "conozco la ciudad menos de lo que yo quisiera, la provincia la conozco bastante más que la propia capital. Se necesitaría más agua del que dispone el sector agrario malagueño. La revolución que se ha vivido en el campo malagueño es grande. Tenéis el sector de los frutos tropicales de la Axarquía, el del aceite de oliva del interior de la provincia en Antequera, son dos fortalezas enormes, basadas en productos de gran calidad, sin olvidar el vino, las aceitunas de Álora o las pasas, acabo de terminar un bote que me dieron en nuestro último programa allí", señala.

A modo de curiosidad, Lumbreras desvela si se perdió algún programa en los cerca de 36 años en antena, "jamás falté a un programa. Solo un día no pude estar en antena, me levanté afónico, lo único que toqué fue la chifla, me quedé dirigiendo el programa, el resto de sábados estuve. Tengo que decir que en tres o cuatro ocasiones no hubo Agropopular por asuntos religiosos, cuando la visita del Papa y demás, insalvables de esta casa", señala

César Lumbreras, un gran periodista expecializado en el mundo agrario, que cada sábado lo podemos escuchar en la antena de COPE... aunque no le guste ser "influencer" y no se lleve con las nuevas tecnologías.