Un tercio de los fallecidos en las carreteras de Málaga son motoristas

El treinta por ciento de los fallecidos en accidentes de tráfico en la provincia de Málaga son motoristas, un dato que según la Asociación de Empresas Formadoras en Seguridad Vial, Formaster, no para de crecer. El accidente más común es la caída por una salida de vía, que supone el cuarenta por ciento de los casos, seguido de la colisión, que alcanza el treinta por ciento.

FACTORES DE RIESGO

Los accidentes de moto en Málaga se producen cada vez con más frecuencia. Desde Formaster señalan que este incremento se debe a la falta de formación específica de muchos motoristas que manejan sus vehículos con un carné B... carné que les permite poder conducir una moto de 125 centímetros cúbicos... sin necesidad de haberse montado nunca en una. La única condición para poder conseguir este permiso es tener tres años de experiencia al volante de un coche... algo que, según los expertos, no asegura el uso adecuado de una moto. Pero no es la única causa del incremento. El director general de Formaster, Luis Fernando Fernández, señala que las infracciones que cometen los propios motoristas es otro factor a tener en cuenta "por el mero hecho de ir en bicicleta o en moto las intersecciones no podemos saltárnoslas", apunta Fernández.

MÁS FORMACIÓN

El porcentaje de accidentados aumenta hasta el treinta por ciento en los conductores con un carné de tipo B. Pero si comparamos este dato con la siniestralidad de los motoristas con licencia de motocicletas, es decir, el carné A2, el dato es menor... el número de accidentados baja al nueve por ciento. Por eso, los expertos proponen una serie de medidas para que los conductores con carné de tipo B reciban una formación específica "estamos solicitando que haya unas prácticas con motocicletas para que el futuro conductor conozca como se comporta el vehículo en determinadas situaciones inesperadas. Esto le permitirá salir a una conducción abierta con cierta destreza", apunta el responsable de Formaster.

Gracias a esta formación principalmente práctica los motoristas tendrían más seguridad en sus trayectos, conocerían mejor los riesgos que conllevan las motocicletas y asumirían mejor las consecuencias de la velocidad y de un accidente donde la carrocería son ellos mismos.