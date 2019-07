Temperaturas sin cambios y escaso viento este fin de semana en Málaga

Ponte el bañador y las chanclas para ir a la playa este fin de semana porque vas a poder disfrutar de un tiempo espléndido en la provincia de Málaga. Bien entrada la semana la situación va a ser similar, así que si ya has comenzado tus vacaciones la cosa no te podría ir mejor. Málaga está siendo una de las provincias que mejores temperaturas está teniendo a lo largo de este verano, ya que, a diferencia de otras provincias donde tradicionalmente el calor ha golpeado con más fuerza a aquellos que se iban de vacaciones, en Málaga este año las temperaturas se están manteniendo a un nivel que podríamos calificar de agradable... siempre y cuando no aparezca el temido terral.

Desde el Centro Meteorológico de Málaga, Francisco Rodríguez ha hecho una previsión del tiempo que va a hacer en la provincia tanto este fin de semana como la semana próxima; “apenas van a subir la temperaturas, quizás un grado o dos más de máxima el sábado con respecto al viernes, pero las máximas no van a exceder en ningún caso los 30 grados. Los vientos siguen siendo flojos, se pueden notar 20 km/hora, lo cual no molesta demasiado, y tampoco parece que el terral vaya a aparecer en los próximos días”.

ALGÚN CHUBASCO EL LUNES

Francisco Rodríguez ha proseguido en su pronóstico; “lo más inusual es que el lunes puede que haya algún chubasco tormentoso en las sierras de la provincia, así que si alguien está en el monte ese día puede verse sorprendido por alguna que otra precipitación. Las nubes, el viento débil y las temperaturas se mantienen. El jueves y el viernes de la semana que viene tendremos una subida de temperatura de dos grados, pero no porque vaya a hacer terral, sino porque la parte alta de la atmósfera se recalentará uno o dos grados”.