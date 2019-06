El Teatro Cervantes apuesta por la música y la danza en su nueva temporada

La nueva temporada 2019-20, el Teatro Cervantes contará con figuras musicales como Ana Belén, Pablo Milanés, Sole Giménez o Raimundo Amador, dentro del ciclo S1ngulares. Mientras que el ciclo Danza Málaga contará con el Ballet Nacional de España, el Malandain Ballet Biarritz, el Víctor Ullate Ballet o Kor’sia. Junto a ellos, entre septiembre de este año y enero de 2020 veremos en Málaga a John Mayall en la gira de su 85 cumpleaños, lo último del bailaor Eduardo Guerrero, Tricicle con sus “HITS”, obras de teatro como “Copenhague”, “La loca, loca historia de Ben-Hur” y “Todas las noches de un día” y el “Improviciados” de Dani Rovira, que regresa al Teatro Cervantes con seis funciones a final de año.

Desde el 12 de septiembre hasta el fin de las vacaciones de Navidad, también podremos disfrutar de lo mejor de la escena local. Danza Málaga estrenará sendas piezas de La Lupi, Ana Rando y David Segura y exhibirá dos coreografías de Fernando Hurtado. En el apartado musical, el Teatro Cervantes adecuará la sala para los conciertos de Diana Navarro, Javier Ojeda con Danza Invisible y Roko con La Insostenible, mientras que las populares zambombas navideñas se alternarán entre el primer coliseo de la ciudad y el Teatro Echegaray, que también recibirá a la Compañía LaPili y a Encarni Navarro.

SEGUNDO ESCENARIO

El segundo escenario municipal centrará su cartel en las nuevas producciones de Factoría Echegaray, que se anunciarán próximamente, y también mostrará el “Frankenstein” de Pata Teatro, incluido en una nueva tanda del Ciclo de Teatro Infantil que cerrará ya en enero y en el coliseo de Gerónimo Cuervo la compañía de Antonio Pino con “Peneque y el fantasma del Cervantes”. La oferta para los más pequeños, 16 títulos entre septiembre y el 5 de enero con Peneque, comienza con el circo de “YOLO, You only live once”, que cosechó dos premios FETEN 2019, e incluye también la atractiva revisión de la música clásica de “Las 4 estaciones… ya no son lo que eran” o el regreso del “Rock Cirk” de Rolabola.

Las entradas para todos estos espectáculos salen a la venta este martes 25 de junio, a excepción de “Improviciados”, “El Mesías participativo” y los ya anunciados programas de la Orquesta Filarmónica de Málaga, cuyos nuevos abonos saldrán a la venta los días 23 y 24 de julio y las entradas sueltas estarán en los puntos de venta en una fecha por determinar. Igualmente, el periodo septiembre de 2019-enero de 2020 incluirá las primeras puestas en escena de la nueva temporada, la cuarta ya, del programa de producción propia Factoría Echegaray, así como los conciertos del 33 Festival Internacional de Jazz y la primera representación de la 31 Temporada Lírica. Más adelante se anunciarán sus respectivos carteles.