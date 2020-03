Tasas, embargos y tributos; estos son los cambios fiscales del Ayuntamiento de Málaga ante el coronavirus

Ante la crisis económica que deriva de esta crisis sanitaria, el Ayuntamiento de Málaga ha diseñado algunas medidas fiscales dirigidas a los negocios que se están viendo afectados por la paralización de la actividad y también a las familias. Medidas que conllevarán que las arcas municipales dejen de ingresar 800.000 euros cada mes que se apliquen.

Hablamos, por ejemplo, de la eliminación de la tasa de mesas, sillas y toldos de los bares y restaurantes, la tasa de mercadillos, o la de los puestos de los mercados municipales que no se consideran esenciales y que, por tanto, no pueden abrir por el estado de alarma. Estas cuotas no se cobrarán durante el tiempo que esos negocios permanezcan cerrados. El alcalde, Francisco de la Torre, ha anunciado hoy estas medidas en una videoconferencia desde su casa ante los medios por videoconferencia y apunta que son medidas justas, "hemos entendido que las actividades que están cerradas como consecuencia del estado de alarma tienen que estar exentas y eliminamos las tasas correspondientes", ha afirmado.

Tampoco se cobrará la tasa de basura ni a los establecimientos ni a las viviendas turísticas durante los días que estén cerrados. Todas estas son medidas temporales que se prolongarán durante el estado de alarma. "Una de las claves que tratamos de hacer es que el tejido empresarial, que es clave para el mantenimiento del empleo el día de mañana, se dañe lo menos posible y tratamos de ayudar en lo que esté en nuestras manos para que eso se produzca", apunta.

Estas son medidas dirigidas a empresarios y autónomos y también se han previsto otras más generales. Por ejemplo, se aplaza el pago de impuestos como el de vehículos, se amplía el plazo para el pago de la plusvalía municipal, se amplía el plazo para pagar deudas con la administración y se paralizan los embargos, "el aplazamiento del pago Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, acordándose una ampliación del período voluntario de pago de los recibos periódicos no domiciliados en dos meses, pasando la fecha de fin de abono del 5 de mayo al 6 de julio. Así, se atrasa la fecha de fin de pago voluntario de los no domiciliados en dos meses y los contribuyentes tendrán más tiempo para poder abonarlo", apunta.

Como decimos, el Ayuntamiento de Málaga dejará de ingresar unos 800.000 euros cada mes de aplicación de esas medidas, y retrasará el ingreso de casi 60 millones de euros. Por tanto, habrá menos dinero en un ayuntamiento que, en compensación, también gastará menos. El alcalde habla de inversiones paralizadas en proyectos, por ejemplo, con el del parque en el Campamento Benítez o el Plan Guadalmedina.

Eso sí, la bajada de ingresos a las arcas del ayuntamiento tiene otra lectura que al alcalde le preocupa, "dependerá en buena medida de lo que se alargue la crisis" y la necesidad de "resituar" una gran apuesta personal, "la organización de una Expo internacional en el año 2027", subraya. Habla el alcalde del gobierno porque esta batería de medidas ya las ha remitido el alcalde por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que las autorice.