Soraya García: "El brote de listeriosis podría estar sólo en la pieza vendida en el restaurante"

Declarada en Málaga una nueva alerta sanitaria por listeriosis por el consumo de los productos de la marca “La Montanera del Sur" , de la empresa INCARYBE con domicilio en Benaoján. Según ha informado la Consejería de Salud, la alerta está motivada por el positivo que ha dado en los análisis provisionales el producto “Chicharrón Especial” de la mencionada marca. Con esta, ya son tres las alertas de este tipo declaradas en Andalucía por Listeriosis.

UN HOSPITALIZADO

La muestra dio positivo el mismo día que siete personas de una misma familia acudieron al Hospital Costa del Sol con síntomas de intoxicación alimentaria tras consumir ese producto en un restaurante de Ronda. Una de esas personas, un varón de 47 años ha dado positivo para listeria y se encuentra hospitalizado en Inglaterra, donde reside. Otras tres personas han dado negativo, y los otros tres están pendientes de resultados. La alcaldesa de Benaoján, Soraya García, pide prudencia y asegura que la empresa opera desde 2007 y ha pasado todos los controles pertinentes "aquí quien pasa los controles semanales, y en algunos casos, diarios, es la Junta de Andalucía y hasta el momento nunca había presentado ningún problema", asegura la alcaldesa.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Como medida de precaución la Consejería ha decretado el cierre cautelar de la fábrica y ha inmovilizado todos los producto. La alcaldesa de Benaoján pide prudencia porque no está claro que el brote esté en la empresa "desde la fábrica me dicen y me garantizan que están seguros de que no tienen el brote en sus instalaciones y que parte de la manipulación que se haya podido hacer en el restaurante de su mercancía", señana Soraya García.

MOTOR ECONÓMICO

Benaoján cuenta con 1.500 habitantes, de ellos, 300 vivien de manera directa o indirecta del sector de la elaboración cárnica por lo que su alcaldesa pide prudencia porque no está confirmado que se haya producido en la empresa.