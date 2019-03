Sonia Crespo: ‘Vox es un partido feminista’

Hoy en ‘La tertulia de mujeres’ que cada jueves se emite en COPE MÁS Málaga (93.4 fm) hemos puesto sobre la mesa el Día de la Mujer, una conmemoración que se viene celebrando desde 1975. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Va a tener la fuerza del año pasado? ¿La irrupción de VOX va a animar a feministas a salir a la calle? ¿O terminará convirtiéndose en un día ‘deslucido’ porque se está haciendo un uso partidista de esta conmemoración? Son algunas de las cuestiones sobre las que las contertulias, de distinta sensibilidad política, han debatido hoy.

SONIA CRESPO, VOX

Sonia Crespo, responsable de comunicación de VOX en Málaga asegura que esta formación ‘es un partido feminista que aboga y defiende la igualdad de derechos de hombres y mujeres, una igualdad de facto y real. Una persona con sentido común, que no sea un cafre, estará de acuerdo. Otra cosa es que esto ha ido degenerando con los años. Se ven y escuchan unas proclamas que nada tienen que ver con el 8 de marzo, no es el día de la III República, ni del LGTB, ni es el día del aborto libre. Lo que pasa es que determinados grupos y sectores, que son las que reparten el carné de feministas, son las que nos excluyen’.

LETICIA TEBOUL, ABOGADA SOCIALISTA

En el intenso debate que hemos mantenido en COPE MÁS Málaga hemos escuchado también la opinión de la concejala socialista de Estepona, que a su vez es abogada y se declara feminista. Leticia Teboul, afirma que va a hacer huelga ‘y voy a participar en todas las actividades que ha organizado la Coordinadora 8M. Se trata de visibilizar la carga que tiene la mujer. El alcalde de Málaga puede ir a saludar y que después se sume, como el resto de la ciudadanía, atrás, no en la cabecera de la manifestación.’

ROSA FRANCIA, CATEDRÁTICA DE LATÍN JUBILADA

‘Yo no voy a hacer huelga ni voy a hacer huelga mañana. Fui una vez y sentí tal incomodidad y vergüenza ante determinados lemas que me pareció muy poco digno y me marché. Yo no voy a ir, pero me parece muy bien quien quiera ir’, afirma la veterana contertulia.

VIOLETA ARAGÓN, SECRETARIA GENERAL ACP

‘Yo no voy a hacer huelga, y no porque no crea que la mujer no tenga que seguir trabajando por la igualdad. Yo creo que hay que seguir trabajando desde la educación y decir a nuestras niñas que no hay techo. No creo que haciendo huelga se vaya a conseguir ninguno de los objetivos que hay que conseguir. Aunque apoyo a las que quieran hacer huelga o ir a la manifestación’, asegura la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga.

MARÍA JESÚS PALACIOS, VOCAL CIUDADANOS

‘No haré huelga, aunque hay que luchar por unas medidas necesarias. He ido varias veces a la manifestación que se convoca con motivo del 8M, posiblemente vaya también mañana, pero hay ciertos colectivos que la perturban y dan la imagen que no es’ explica la vocal del distrito centro de Ciudadanos, María Jesús Palacios.