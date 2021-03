Seniors Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía

Senior Residencias, residencias para mayores por excelencia en Andalucía, se fundó como una empresa familiar que comenzó su actividad en 1998, con la construcción de su primera residencia de mayores, y que abrió sus puertas al público en 1999. Eso sí, desde el año 2019 pertenece al grupo Korian. Desde entonces, su expansión a nivel nacional se ha visto consolidado. Actualmente, el grupo gestiona 17 residencias repartidas entre Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares. La última adquisición del grupo fue el año pasado con el centro Viña del Rey ubicado en la localidad jiennense de La Carolina. En total, en Andalucía podemos encontrar un centro de Seniors Residencias en Marbella, Vélez-Málaga, Benalmádena, Torre del Mar, Ronda, Torrequebrada, Tarifa y La Carolina.

PROTECCIÓN GARANTIZADA CON EL SELLO FREE-COVID

Instalaciones de Seniors Residencias en Mabella

La crisis del Covid-19 no ha frenado los planes de desarrollo del grupo, sino que ha reforzado su compromiso con sus clientes. Desde el inicio de la pandemia, Seniors Residencias actuó con un mes de antelación con respecto a las autoridades sanitarias, protegiendo de esta forma a sus residentes. Además, esta pandemia, no ha hecho que no cumpliesen con los estándares de calidad habituales, sino que se han visto reforzados e incluso Seniors Residencias dispone del sello free-covid que garantiza la protección de sus residentes.

Algunas de las actuaciones realizadas durante el pasado año han sido las iniciativas “Porque os queremos” y “Grandes cuidados para grandes vidas”, campañas que tienen como objetivo reivindicar el esfuerzo que hacemos diariamente y nuestro compromiso con nuestros residentes. Además, durante este pasado año han apostado por la sostenibilidad y su compromiso con el medio ambiente, reduciendo la huella de carbono. Es más, en Seniors Residencias cuentan con una instalación de energía eléctrica con garantía 100% renovable en todos los centros, donde la energía que se consume es suministrada por fuentes renovables y reduciendo a cero las emisiones asociadas al consumo eléctrico.

RESIDENCIAS DE CALIDAD

Instalaciones de Seniors Residencias en Tarifa

La filosofía de Seniors Residencias es la de construir y gestionar residencias de calidad y que además tienen cercanos el mismo aspecto exterior, siendo fácilmente identificables, ya que se asemejan a grandes casas o clubes privados con unas líneas elegantes y adaptadas al entorno. Cabe destacar que su prioridad absoluta es el trato humano, personalizado en cada detalle de nuestras residencias para la tercera edad. Tratamos con personas mayores frágiles, vulnerables y que necesitan cariño y atenciones 24 horas. Su exigencia ética es dar una atención digna, respetuosa, cercana, constante y humana. Es un trabajo vocacional que no admite la rutina porque persigue siempre la sensibilidad y el respeto a nuestros clientes.

PLANES CUMPLIDOS Y DE FUTURO

Durante el año 2020, en Seniors Residencias se han llevado a cabo los siguientes planes:

Incorporación del centro de Jaén Seniors Viña del Rey, en La Carolina

Gestión del Covid-19 adelantándose a las autoridades en la primera ola

Campañas que han acompañado a los residentes con cartas, vídeos y videoconferencias

El Covid-19 no ha hecho que no cumpliesen con sus estándares de calidad (certificaciones)

Comprometidos con el medioambiente, han reducido la huella de carbono durante el 2020

Y no solo eso, sino que en el 2021 continúan con los siguientes planes: