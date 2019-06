Semana clave en Tolox: todo queda a la suerte

El empate técnico entre PP y PSOE en Tolox se ha convertido en la historia más curiosa que nos deja el 26 de mayo. Ambas formaciones obtuvieron el mismo número de papeletas: 603 votos para el alcalde en funciones, Bartolomé Guerra (PP) y otros 603 para Francisca García (PSOE). En cuestión de horas se celebrará el sorteo que resolverá la incógnita. Aunque estaba previsto para el viernes, los socialistas presentaron un recurso que debe resolverse en los primeros días de la semana.

El PSOE de Málaga considera que ‘la papeleta invalidada refleja la voluntad del elector y no ofrece dudas de que quería votar al PSOE puesto que, en caso de haber querido romper la papeleta lo hubiera hecho totalmente, no afectando sólo a la parte en blanco’.

Como ya explicó en ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’ la candidata socialista, Francisca García, la papeleta en cuestión ‘tiene algunos cortes en el lateral donde no están los nombres de los candidatos y estos cortes tampoco afectan al logotipo del Partido Socialista, por lo que sólo se presentan en partes blancas de la papeleta’.

Ante el cuestionamiento de si los cortes que presenta fuera o no intencional, desde el PSOE han expresado que la papeleta invalidada ‘refleja la voluntad del elector y no ofrece dudas de que quería votar al PSOE puesto que, en caso de haber querido romper la papeleta lo hubiera hecho totalmente, no afectando sólo a la parte en blanco”. Desde el PSOE de Málaga esperan que, ante este recurso, la Junta Electoral de Zona declare válida la papeleta del PSOE y así el partido confirme la mayoría absoluta en las elecciones municipales en Tolox.

Al margen de la resolución definitiva de los jueces, ambos candidatos, del PP y PSOE, han mostrado su rechazo a sortear la alcaldía. Aseguran que eso puede generar malestar entre los vecinos y que la paz vecinal está por encima de todo.