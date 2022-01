Seis fallecidos por coronavirus en otro día de subida de ingresos en Málaga

La pandemia deja este miércoles, 19 de enero, un muy mal dato: seis fallecidos en un solo día, una jornada con 1.105 contagios detectados.

Evolución de los casos confirmados de #COVID?19 y personas recuperadas en las últimas 24 horas en #Andalucía.





Además, ha vuelto a aumentar la presión hospitalaria, con seis ingresos más que en la jornada anterior. En total, 436 hospitalizados por COVID en toda la provincia, buena parte de ellos ingresados en el Hospital Regional de Málaga.





En COPE Málaga hemos traspasado las puertas de las Urgencias de este centro para saber cómo se está viviendo la explosión de esta sexta ola del coronavirus. Allí se mantienen los circuitos diferenciados para atender a pacientes con síntomas compatibles con el coronavirus (o problemas respiratorios) y para los que presenten otras patologías. La jefa de Urgencias, Eva Fragero, insiste: no hay que tener miedo al contagio en el hospital.





ACUDIR A URGENCIAS

Si tenemos coronavirus, ¿en qué casos debemos acudir a las urgencias hospitalarias? Según Fragero, “cuando tenemos disnea, notamos que nos asfixiamos, tenemos fiebre elevada mantenida durante muchos días, cuando se deteriora el nivel de conciencia y tenemos tendencia a estar dormidos (sobre todo las personas mayores)”.





Un caso distinto es el de quien no tiene síntomas -o son muy leves-, ha comunicado el positivo en antígenos a través de la app de Salud Responde, nadie le llama... y decide ir al hospital para que le hagan una PCR. Dice la jefa de las Urgencias del Regional que no es lo que hay que hacer. “La PCR no se le va a hacer porque está indicado cuando el paciente tiene criterios de gravedad y de ingreso”.

TERCERA DOSIS

Sobre la vacunación contra el coronavirus, desde este miércoles y ya pueden pedir cita para la dosis de refuerzo las personas de 40 a 45 años. Y el viernes se abren las citas para la población de 38 y 39 años. También se puede acudir a un punto de vacunación sin cita previa (puedes consultar cuáles están operativos esta semana en la web andavac.es).

?? Las personas nacidas en 1981 o años anteriores pueden recibir la dosis de recuerdo.



Las personas nacidas en 1981 o años anteriores pueden recibir la dosis de recuerdo.

??¿Te vacunas???

Nuestras unidades están situadas por toda Andalucía para vacunarte frente al #COVID?19. Hoy estamos en:

????Huelva

????Algarinejo

????Montefrío

????Níjar

????Córdoba

????Mengíbar

????Arcos de la Frontera

????Málaga

????Dos Hermanas



Además test de antígenos en Almería.





En cuanto al proceso de vacunación en Málaga, el Gobierno andaluz ha informado de que se han administrado hasta la fecha 3.079.993 dosis. Así, 1.407.274 ciudadanos han recibido al menos una dosis, de los cuales 57.725 son menores de 5 a 11 años; y 1.328.704 cuentan con la pauta completa. Con la tercera dosis son 484.109 inoculados, de los que 322.893 son mayores de 60 años.





TASA DE INCIDENCIA

Después del leve repunte de la jornada anterior, la tasa de incidencia recupera esa tendencia a la baja que ya manteníamos desde hace una semana... la incidencia baja 84 puntos, hasta los 1.171'9 casos por cada cien mil habitantes. Y baja en la misma proporción en la capital... otros 84 puntos, hasta los 1.351,2.





En los distritos sanitarios malagueños, la incidencia en las últimas dos semana desciende en todos. Así, Axarquía pasa de 2.010,7 a 1.915,5; en Costa del Sol se sitúa en 839,9 (936,4 la anterior); en La Vega, cae muy ligeramente, de 1.110,9 a 1.110,0; en Valle del Guadalhorce de 915,6 baja a 834,3.

En el distrito sanitario Serranía, la tasa en los últimos 14 días baja este miércoles a 1.685,5 (1.816,4 el día previo) y en Málaga capital desciende hasta situarse en 1.314,7 (1.396,6 el martes).

