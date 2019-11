El sector turístico contactará con otras aerolíneas para retomar el vuelo Málaga-Nueva York

El próximo verano, ya no se podrá viajar de forma directa desde Málaga hasta Nueva York. Después de once años, esta ruta que cubría la aerolínea estadounidense Delta Air Lines deja de operar... era el único vuelo directo entre Andalucía y Estados Unidos. Una decisión que el sector turístico de Málaga lamenta, ya que aspiraba a que la conexión se ampliara y estuviera operativa durante todo el año y no solo en temporada alta.

Según la propia compañía, ahora para viajar desde la Costa del Sol hasta Estados Unidos habrá que pasar por Madrid o Barcelona o utilizar la conexión que operan desde Amsterdam y París. Hay clientes que ya, incluso, tienen su billete comprado para viajar el verano que viene a Nueva York. En ese caso, dicen desde la compañía que serán reubicados en vuelos alternativos.

REACCIONES

Desde la Asociación de Empresarios de Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) califican la noticia de pésima para el sector, ya que supone frenar en seco todo el trabajo que venían realizando para atraer el turismo norteamericano de alto poder adquisitivo.

El presidente de la patronal, Luis Callejón,asegura que ahora la prioridad es conocer el motivo por el que se deja de operar un vuelo que presentaba un 90 por ciento de ocupación tanto a la ida como a la vuelta.

Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía aseguran que aunque este anuncio de Delta es preocupante, van a empezar desde ya a contactar con otras compañías que puedan ofrecer el vuelo Málaga-Nueva York para no perder el mercado norteamericano. El presidente de la Mesa de Turismo de la CEA, Miguel Sánchez, asegura que van a “hablar primero con las nuestras, Iberia y Air Europa”.

También hay reacciones en el ámbito político. Por ejemplo, la del alcalde de Málaga. Francisco de la Torre insta a Aena a tomar medidas: exige que apueste por el aeropuerto de Málaga... que trabaje para que sea más potente. Reclaman "un apoyo muy claro de Aena", lamentando que "hasta ahora no lo tengo tan claro que lo haya existido". En todo caso, cree que esta cancelación puede ser una oportunidad para otras aerolíneas.