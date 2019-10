El sector inmobiliario se desacelera en Málaga, con 84 compraventas al día

Noticia destacada sobre la construcción en la provincia de Málaga. Hoy se han conocido más datos sobre este detalle en tiempos en el que este sector sigue en aumento. El sector inmobiliario se desacelera. Entre enero y agosto se han vendido en la provincia 20.600 casas. Eso quiere decir que se venden viviendas a un ritmo de 84 al día. Y decimos que el sector se desacelera porque hace un año, ese ritmo era de 92 casas vendidas cada día en Málaga. Son datos que publica el Instituto Nacional de Estadística.

Lo que se mantiene es la proporción de viviendas vendidas entre nuevas y de segunda mano, las usadas acaparan el mercado: ocho de cada diez casas que se venden en Málaga son de segunda mano. Lo que apenas tiene peso en el ámbito de la compraventa es la vivienda protegida: representa solo el seis por ciento de las operaciones que se firman en la provincia.

El Colegio de Economistas de Málaga ha previsto un crecimiento en la provincia de Málaga de entre un 2,3 y un 2,6 por ciento, inferior a lo ocurrido otros años, lo que supone, no obstante, seguir manteniendo un diferencial positivo con España. Así, han afirmado que se prevé una moderación del crecimiento pero "no se vislumbra crisis o burbujas". "Tenemos una economía que no va a estar creciendo con la misma alegría pero no es para dar malas noticias o de preocupación", ha afirmado.

"La economía en general y, en Málaga en particular, se está desacelerando; aunque no estamos vislumbrando una crisis, ningún batacazo o burbuja sino que simplemente los principales factores y mediciones nos dan que los crecimientos que veníamos observando no son igual de intensos", ha señalado Juan Carlos Robles.