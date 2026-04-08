Santiago Beruete presenta ‘Filosíntesis’: la respuesta de las plantas para crear tu propia brújula espiritual

El escritor, antropólogo y filósofo Santiago Beruete presentará este jueves su libro ‘Filosíntesis’ en el Centro Andaluz de las Letras de Málaga, a las 19:00 horas. El encuentro, que forma parte del ciclo “El bosque en el fin de los tiempos” creado por Héctor Márquez, propone un acercamiento a la filosofía desde una perspectiva inspirada en el mundo vegetal, con entrada libre hasta completar aforo.

El autor explica que el título de la obra es una metáfora que combina la filosofía y la fotosíntesis, aludiendo a la “prodigiosa capacidad de las plantas de transformar la luz del sol y el agua en azúcares”. Según Beruete, la idea es construir “una brújula espiritual, o si se prefiere ética, para navegar la complejidad de nuestra época”, un manual de supervivencia filosófica que sintetiza ideas, historias e informaciones científicas.

Un manual de supervivencia filosófica

El ser humano debe, a imitación de las plantas, fabricar su propio alimento espiritual"

Santiago Beruete en un jardín

Beruete define ‘Filosíntesis’ como un “caleidoscopio filosófico” que no está pensado para una lectura lineal. En sus páginas se abordan temas existenciales privados, como el amor, la muerte o la salud mental, y también colectivos, como la crisis climática, la educación o la dictadura de los algoritmos. El autor subraya que la sabiduría “no se puede enseñar ni se puede comprar”, y que, al igual que las plantas, cada persona “debe a imitación de las plantas fabricar su propio alimento espiritual”.

El filósofo diferencia entre información, conocimiento y sabiduría, señalando que la confusión entre estos términos “está detrás de muchos de nuestros problemas”. Por ello, su libro es un ejercicio de “filosofía indisciplinada” que no busca dar respuestas, sino animar al lector a “cuestionarse permanentemente y hacerse mejores preguntas”.

La gran pregunta de la filosofía

Cómo vivir de la mejor manera posible"

La obra de Beruete gira en torno a la que Sócrates consideraba la gran pregunta de este campo del saber: “Cómo vivir de la mejor manera posible”. El autor aborda esta cuestión desde una perspectiva transversal, defendiendo que, al igual que las plantas, los seres humanos “crecemos siempre buscando la luz”.

El papel del mundo vegetal

Para el escritor, es posible extraer del reino vegetal “valiosas enseñanzas acerca de ese arduo oficio de saber vivir bien”. En este sentido, ha destacado la importancia de ser conscientes de que “sin las plantas jamás vamos a lograr restaurar la biosfera ni a superar muchos de los problemas que nos afligen”. Beruete recuerda que, aunque nos guste pensarnos como protagonistas, los humanos somos “recién llegados” a la historia natural en comparación con ellas.

Ante la crispación social y los grandes conflictos actuales, el antropólogo considera que la solución no vendrá únicamente de la tecnología. En su opinión, es necesaria una transición “espiritual o si se prefiere ética”, ya que la respuesta a los problemas actuales pasa por “cambiar nuestro sistema de creencias”. Cada individuo, concluye, debe “destilar su propia sabiduría personal”.