Rosa Francia desvela las negociaciones del alcalde en la búsqueda de su número dos

A un mes para las elecciones municipales, el alcalde de Málaga y candidato a la reelección, Francisco de la Torre, ya habla de futuro... de cara a la siguiente legislatura, a la que comenzará en 2023. Para los comicios del 26 de mayo repite como candidato del PP y para las siguientes elecciones, “ya veremos”.

En una entrevista en 'Herrera en COPE MÁS Málaga' -programa que este jueves se ha realizado desde el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial- De la Torre contaba que el Partido Popular le pidió que fuera de nuevo el candidato a la Alcaldía y él aceptó, decisión con la que no estuvieron del todo de acuerdo en su familia: “Hubo algún comentario no de acuerdo en el plano familiar, pero yo siempre he dicho después de las elecciones que en las próximas [el hecho de repetir, o no en las siguientes] dependería de sigo con ilusión, si tengo proyectos y si noto afecto de los malagueños; si esas condiciones se dan, ahí he estado y estoy y más adelante, ya veremos”.

"FUERON MUCHOS COMENTARIOS E INTENSOS"

Decía el alcalde que en su entorno familiar ha habido “algún comentario no de acuerdo”. En la tertulia de mujeres de 'Herrera en COPE MÁS Málaga' la esposa del alcalde, Rosa Francia, ha dicho que fue algo más que un comentario: “No me escucha porque los comentarios no han sido algunos, sino muchos e intensos”.

Por otro lado, hay que recordar que De la Torre ofreció al alcalde de Estepona, José María García Urbano, ir de número dos en la lista del PP en la capital, pero el partido frustró esa operación. Después propuso ir de dos al parlamentario andaluz Miguel Ángel Ruiz (hombre fuerte de Pablo Casado en Málaga). Según ha revelado Rosa Francia, Ruiz aceptó el ofrecimiento del alcalde, pero después lo rechazó: “Hay que distinguir el contacto privado de la respuesta oficial y pública, mientras lo está pensando está por el sí y luego, en un momento dado, valora de otra manera y piensa mejor que no”. “Yo creo que todo el mundo tiene derecho a vacilar y a cambiar de postura porque son cosas muy delicadas y que condicionan mucho el futuro de cada persona”, añade Rosa Francia.