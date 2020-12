Que levante la mano quien no se ha tomado una tila alguna vez para calmar los nervios. Si no la has tomado tú en primera persona, seguro que se la has preparado a un amigo con mal de amores mientras relataba sus problemas entre lágrimas. Sea como fuere, debes saber que la tila, o también llamado té de tilo, tiene propiedades para calmar los nervios (propios o de extraños). Sin embargo, puedes cometer un error si tomas tila a la hora inapropiada.

El riesgo que corres al tomar tila para controlar tu ansiedad

FITOTERAPIA PARA LA ANSIEDAD

“Para controlar la ansiedad es importante hacer ejercicio y también da muy buenos resultados la fitoterapia, es decir, recurrir a las plantas para prevenir, aliviar o curar enfermedades”, asegura en los micrófonos de COPE la bióloga y experta en el mundo natural, Ana Higueras.

“Pero una cosa es calmar los nervios en un momento dado o en una situación concreta y otra la ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad que sienten muchas personas en estos tiempos de incertidumbre sanitaria y económica derivada de la pandemia”, matiza la experta.

El riesgo que corres al tomar tila para controlar tu ansiedad

CUIDADO CON LA TILA Y LA ANSIEDAD

"En períodos de ansiedad mucha gente toma tila para calmar esos signos, sin embargo, no la recomendamos si no es por la noche, pues la tila genera cierto grado de decaimiento y somnolencia, que es todo lo contrario a lo que se busca cuando una persona siente esa ansiedad que se suele mezclar con un cierto grado de tristeza o desgana. Sin embargo, tomar una taza de té por la noche es perfecta en estos períodos que estamos diciendo o en momentos puntuales en los que estamos nerviosos, porque ese "decaimiento" nos ayudará a conciliar el sueño y a que sea más reparador. Si, además, consideramos necesario tomar algo más para mejorar la calidad del sueño, podemos recurrir a otra planta ampliamente conocida, como es la valeriana o incluso a los comprimidos de melatonina, que nos darán unos resultados aún mejores"aconseja en COPE la bióloga Ana Higueras.

