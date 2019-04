Retirados 60 patinetes de la vía pública en sólo 24 horas

Ya es más complicado ver patinetes de alquiler aparcados en la acera, apoyados en las paredes, tirados en plena calle o incluso colgados de un árbol, como se ha dado algún caso. El Ayuntamiento se ha propuesto acabar con esta estampa que daña la imágen de nuestra ciudad. Para ello ha publicado un bando con el objetivo de regular su uso. En tan sólo 24 horas 60 de patinetes de alquiler han sido retirados de las calles de Málaga. Este documento prohíbe estacionar los patinetes fuera de las 29 zonas habilitadas para ello en la capital. Las 8 empresas de alquiler que operan en Málaga se han mostrado dispuestas a colaborar para cumplir con la normativa, pero han solicitado un incremento de las zonas de estacionamiento, una petición que ha sido aceptada por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Desde el consistorio, recuerdan que para el buen funcionamiento de este servicio de patinetes, además de la voluntad de las empresas, el ciudadano también debe poner de su parte como indica el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés: "no basta con que la empresa los coloque en los puntos de aparcamiento de patinetes, el propio usuario también debe dejarlo bien estacionado el las zonas habilitadas para ello. Igual que lo hace con una moto o con una bicicleta".

SANCIONES

De no respetar la normativa, el usuario será sancionado directamente si es pillado “in fraganti” cometiendo la infracción, como no estacionar correctamente el vehículo. En caso contrario, será la empresa la encargada de identificar al infractor para que se haga cargo de la multa. El concejal de seguridad ha confirmado que para asegurarse de que el usuario cumple con la normativa, las empresas están barajando opciones "estos patinetes tienen un sistema de geolocalización que puede impedir que, estos patinetes que tarifican por minutos de uso, siga cobrándole al usuario hasta que el sistema no detecte que el patinete ha sido estacionado en el lugar establecido para ello".