La retirada del mosaico de Invader le cuesta casi 1.400 euros al Obispado de Málaga

Hace unos días comenzaban los trabajos para retirar del Palacio Episcopal, el mosaico de Invader, que representa a una flamenca y que el artista francés colocó en la fachada que da a la calle Santa María. Y ahora hemos sabido cuánto ha costado: los trabajos para retirar el mosaico han costado casi 1.400 euros. Ha tenido que ser el propio Obispado, y no las administraciones públicas, el que corra con todos los gastos.

El vicario general de la Diócesis de Málaga, José Antonio Sánchez, asegura que la retirada del mosaico de la fachada de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural, ha sido la culminación de un largo camino, ya que las administraciones no se ponían de acuerdo. Al final, el Obispado ha tenido que sufragar los gastos de su retirada, "el camino ha sido largo y laborioso, es decir, por un lado te decían quitarlo y por otro Cultura que no tocar, hasta que al final todas las administraciones se han puesto de acuerdo. Al final se ha podido quitar. Se ha quitado a nuestras espensas. No pedimos que se pusiera o que se quitara, al final nosotros lo hemos quitado, nosootros, pagarlo nosotros y al final hemos tenido que enviárselo al juzgado", quiso puntualizar directamente el vicario general de la Diócesis de Málaga.

El vicario general ha querido dejar claro que no tienen nada contra la obra de Invader, pero la fachada de este edificio no fue el lugar adecuado para colocarla, "no estamos contra el Invader, en absoluto, creo que las expresiones artísticas, son expresiones artísticas, el error fue donde la colocaron, si hubieran hablado con nosotros la hubieramos ubicado en un sitio más adecuado", puntualizó el vicario general de la Diócesis de Málaga, José Antonio Sánchez.