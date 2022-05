Restaurante Vino Mío, una experiencia gastronómica única y especial

Restaurante Vino Mío abrió en 2003 con la intención de convertirse en un referente de la cocina contemporánea en Málaga. Y así ha sido, tanto en los años que inicialmente estuvo ubicado en calle Álamos como en la actualidad. Su propietaria, Hélène Mostertman, abrió en 2011 un segundo Vino Mío a los pies del Teatro Cervantes y durante dos años compaginó ambos negocios, hasta que finalmente traspasó el original. Hélène ha convertido Vino Mio en un restaurante acogedor y elegante, un sitio cultural donde además de música en directo y su espectáculo de flamenco, se realizan exposiciones cada mes.





UN LUGAR ELEGANTE Y ACOGEDOR

Vino Mío es uno de los mejores restaurantes en Málaga. Un lugar elegante y acogedor, situado en el centro histórico y con una preciosa terraza a los pies del Teatro Cervantes. Vino Mío es famoso por su excelente espectáculo de flamenco en directo, que se puede disfrutar todos los días mientras se cena en nuestro moderno salón. Suplemento de 5 euros por persona.





Su amplia y creativa carta incluye cocina mediterránea; platos exóticos, como cocodrilo o canguro y la mejor carne de Málaga. Además, también cuentan con menús para grupos con selectos vinos y cócteles originales.





VINO MÍO, UN LUGAR IDÓNEO PARA EVENTOS

Vino Mío es el sitio idóneo para eventos y reuniones. El restaurante tiene una capacidad total para 115 comensales. Un máximo de 60 personas se puede sentar tanto en el salón interior como en la terraza (máximo 50 personas para el show). Además, existe la posibilidad de reservar el restaurante para eventos privados tanto dentro como fuera.

Los menús para grupos están diseñados para diferentes gustos. No obstante, pueden adaptarse a medida de nuestros clientes, con la debida antelación.





COCINA CONTEMPORÁNEA

En Vino Mío promueven su apreciación cultural mediante su cocina al tener platos de todo el mundo. El menú contiene platos desde la cocina mediterránea hasta un filete de cocodrilo de Sudáfrica, un filete de lomo de canguro Australiano o un Bangkok Wok, por no mencionar el Saté Bali Indonesio o la tradicional Kefta Bouznika de Marruecos.

Para aquellos que prefieran una gastronomía más cercana, su cocina sirve filetes de ternera de una calidad inmejorable o como filetes de bacalao gratinados, además de platos de arroces y pasta. Las personas veganas y vegetarianas también tienen una amplia selección de platos para elegir.