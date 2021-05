Repunte de contagios y de la incidencia de la pandemia en Málaga en un día sin fallecidos

La mejor noticia es que este viernes, 7 de mayo, no hay que hablar de fallecidos en Málaga por coronavirus, ya que no se han registrado fallecimientos en las últimas 24 horas. Los contagios siguen al alza: se han sumado 243 en un día, y ha subido la tasa de incidencia hasta los 130 contagios por cada cien mil habitantes de media en la provincia.

Pero hay otros indicadores que mejoran, como la presión hospitalaria: actualmente hay 135 pacientes COVID, seis menos que en la jornada anterior. En las UCI también se reducen los ingresos: 25 pacientes, cuatro menos.

RITMO DE VACUNACIÓN

La vacunación sigue su curso: hay casi 187.700 personas inmunizadas ante el coronavirus, son 7.100 inmunizados más en un día. Por otro lado, hay 408.000 personas que tiene puesta al menos una dosis de alguna vacuna contra el coronavirus.

Málaga es la única provincia andaluza que va a estrenar la primera fase de la nueva desescalada con todos los distritos sanitarios en nivel 2 por la menor incidencia del coronavirus. Por tanto, es la provincia en mejor situación.

FIN DEL ESTADO DE ALARMA

Ya está todo diseñado para los cambios que comienzan el domingo, con el fin del estado de alarma. El domingo, 9 de mayo, ya no habrá toque de queda, abren las fronteras de Andalucía, no se limita el número máximo de personas que se pueden reunir en los domicilios y se pedirá autorización judicial para establecer cierres perimetrales, incluso de la actividad no esencial, en municipios donde se dispare la incidencia de la pandemia.

También a partir del domingo la hostelería podrá abrir hasta la medianoche con más aforo por mesas (hasta ocho personas en el interior y diez en el exterior), y las discotecas hasta las dos de la madrugada.

Las pistas de baile solo se autorizarán en el exterior, con mascarilla y únicamente en zonas de nivel 1 (aún no hay ningún municipio andaluz en ese nivel). En las playas y piscinas no habrá horarios, pero sí obligación de mantener metro y medio de distancia entre grupos.