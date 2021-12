La rehabilitación de La Invisible costará al Ayuntamiento de Málaga tres millones de euros

La Casa Invisible, el edifico municipal de calle Nosquera que permanece ocupado por una asociación cultural desde hace más de una década, carece de contratos de suministros básicos como luz y agua. Así lo aseguran fuentes municipales consultadas por COPE Málaga. Además, desde el Consistorio aseguran que a día de hoy no existe ningún documento de cesión ni contrato en vigor con la asociación cultural para que usen el edificio.

Esta situación, se suma el estado de deterioro que sufre en edificio que costó a las arcas municipales 4 millones de euros. Esta situación ha obligado al Ayuntamiento de Málaga a ordenar su desalojo urgente para acometer un proyecto de rehabilitación presupuestado en tres millones de euros.

DESALOJO

Para ese desalojo, el Consistorio se basa en un informe elaborado por los técnicos municipales. Los ocupantes de La Invisible sostienen que siguen sin tener acceso a ese expediente, pero el concejal de Urbanismo Raúl López, señala que esa petición estará en trámite, como ocurre cuando lo solicita cualquier ciudadano, y que existen unos plazos, “el informe dice que existen deficiencias en la conservación y seguridad, forjado apuntalados, manchas indicativas de filtraciones, tejas sueltas, daños estructurales y importantes carencias a la instalación eléctrica y a la protección contra incendios”, matizó en COPE Málaga.

López insiste en que el estado que presenta el edificio supone un riesgo para sus ocupantes, “¿estamos esperando que haya un accidente?, éste que habla como responsable de Urbanismo no lo va a consentir, lo que haremos es en tomar medidas y esas consisten en la rehabilitación del edificio”, apuntó.

ABANDONAR Y REHABILITAR

Pero primero hay que desalojarlo. Para ello, la asociación cultural que lo usa tiene 15 días para abandonarlo. Si agotan el plazo, desde el ayuntamiento volverán a notificárselo, y a partir de la recepción de este segundo requerimiento tendrán ocho días para desalojarlo. Si agotadas estas vías, el edificio no queda vacío, se recurrirá a una autorización judicial para ese desalojo forzoso. El concejal confía en que impere la cordura y no sea necesario llegar a esta última vía. Para ello, también hace un llamamiento a los ciudadanos, “que la sociedad civil diga que no queremos un espectáculo allí, porqué tenemos que llevar o exagerar una actuación, si el edificio necesita ser rehabilitado, está fuera de toda duda, pues ya está”, acabó.

