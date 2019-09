Si no recuerdas si has pasado el sarampión, vacúnate

¡Atención! si tienes entre 40 y 50 años puedes estar en riego de contraer el virus del sarampión. Esta enfermedad que parecía erradicada en los últimos tiempos por el calendario de vacunaciones vuleve a estar de actualidad. El motivo es claro: hay padres que han decidido no vacunar a sus hijos y por ello el virus vuelve a estar presente. En el programa "Herrera en Málaga", el doctor Pedro Navarro, pediatra experto en vacunas y vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga explica como se está extendiendo una enfermedad que parecía erradicada: "El sarampión está llegando a España desde fuera. Hay un rebrote importante del virus del sarampión en Alemania, Italia y Francia y en países del Este. Si esos niños vienen a España le contagian el sarampión a la población con no está vacunada. Hablamos de personas entre 40 y 50 años que no fueron inmunizados", explica el doctor. Estamos por tanto hablando de personan nacidas entre 1970 y 1980.

Sin embargo, hay personas que desconocen si fueros vacunadas contra esta enfernedad o si han padecido el virus de sarampión. Ante esta duda la recomendación sanitaria es clara: " Si no recuerdas si te vacunaste te puedes hacer un análisis para deterctarlo o si no te puedes vacunar líbremente. Si te vacunaste y ya lo hiciste con anterioridad no pasa nada por volver a vacunarte, los efectos secundarios son mínimos.Ante la duda hay que vacunarse.", explica el doctor Navarro.

Los efectos de contraer el sarampión en edades más avanzadas pueden ser graves:"Todas las enfermedades víricas pueden tener consecuencias graves como otitis que derivan en sordera o encefalitis graves que se pueden hacer presentes hasta 5 o 7 años después de padecer la enfermedad",



Desde el Ministerio de Sanidad no se va a hacer ninguna campaña especial porque en palabras del doctor Navarro: "No se va llamar a la población en sí porque sería generar una alarma innecesaria, sí te van a informar desde los centros de salud tanto los pediatras como los médicos de familia".

Así que ante la duda, lo mejor es volver a vacunarse y evitar pasar el sarampión, un virus que parecía erradicado en nuestro país y que vuelve a estar presente.