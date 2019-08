La reacción del alcalde al ser preguntado por una hipotética vuelta de Francés al CAC Málaga

Uno de los nombres propios de las últimas horas es el de Fernando Francés, que tras menos de seis meses en el cargo, ha presentado la dimisión como secretario General de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía. Según señala en una carta a la consejera, los principales motivos son la falta de ilusión y de entendimiento con sus superiores. Francés, que estuvo durante varios años al frente de la gestión del CAC, ha asegurado que se mantendrá algún tiempo alejado de proyectos del ámbito de la cultura.

Antes de asumir el cargo público en febrero, Fernando Francés se desvinculó totalmente de Gestión Cultural y Comunicación, la empresa que dirigía, y que ha venido gestionado el CAC de Málaga desde su apertura en 2003, además, hace poco ha ganado el concurso para su gestión para los próximos cinco años.

REACCIÓN DEL ALCALDE

Aunque Fernando Francés ha mostrado su intención de no dedicarse a proyectos culturales -por lo menos durante un año- hoy se ha preguntado al alcalde por una posible vuelta de Francés al frente del CAC, y ha respondido; “¿por qué me plantea esa pregunta? ¿Es que alguien ha dicho eso? ¿Es una cosa que usted imagina, que usted supone? Usted me he ha preguntado que opino de que pase esto, pero me está planteando un futurible que yo no le puedo responder. Yo he leído que se va a dedicar a temas que no son culturales, por tanto, su pregunta, si me permite, no tendría lugar. Quiero ser cortés y educado, pero si él ha dicho que no se va a dedicar a temas culturales, usted hace una pregunta que es justo lo contrario a lo que él ha dicho”.

DIMISIÓN

El hasta ahora secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, Fernando Francés, ha presentado este lunes su "cese voluntario" a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, quien ha aceptado su renuncia al cargo.

Así lo han indicado fuentes de la Consejería de Cultura, que han explicado que el cese de Fernando Francés se produce "por motivos personales". Por ahora, no hay sustituto designado para cubrir su puesto.

La consejera de Cultura ha agradecido a Francés su trabajo en los alrededor de seis meses que ha ocupado dicho cargo en su departamento y ha expresado su deseo de que, como persona vinculada al mundo de la cultura y el arte contemporáneo, pueda "seguir aportando a la cultura andaluza" en el futuro, según han apuntado las mismas fuentes.

SEIS MESES EN EL CARGO

Fernando Francés fue nombrado como secretario general de Innovación Cultural y Museos el pasado mes de febrero, una elección por la que desde la oposición se pidieron explicaciones a la consejera por supuesta incompatibilidad para ejercer el cargo por su vinculación con la empresa Gestión Cultural y Comunicación.

La consejera, Patricia del Pozo, defendió en sede parlamentaria, no obstante, que Francés dejó de ser el propietario de dicha empresa un día antes de ser nombrado en el cargo por el Gobierno andaluz, por lo que no existía ningún tipo de incompatibilidad ni irregularidad al respecto.