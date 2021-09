Lo que viene: Una compañía aérea te dejará evitar sentarte cerca de niños en vuelos largos

Resulta realmente curioso pero es lo que viene y en un futuro no muy lejano, parece que ya muchas compañías aéreas empezarán a implantarlo, eso sí, siempre las de larga duración, las de trayectos transoceánicos. Un viaje en avión de larga duración puede ser no muy plácido si al lado tienes un menor. Especialmente, si el pequeño en cuestión se sitúa cerca de tu asiento y no para de llorar durante todo el trayecto. Hay muchos casos.

Es por ello que ya muchas compañías te dan opciones reales e importantes antes de volar, no por nada, pero si por evitar desagradables momentos junto a una familia con un bebé que esté con continuos lloros.

SOLO LARGA DURACIÓN

Pues bien, resulta que la compañía aérea Japan Airlines ha ideado la solución perfecta. Esta compañía de vuelos japonesa, especializada en largos trayectos, ha encontrado una manera de disminuir las quejas por ruidos y demás que se pueden originar si te toca al lado de un menor, un bebé o un niño que ante un vuelo de larga duración, apenas está quieto en su asiento y puede llegar a molestar. Una solución solución perfecta.

ELEGIR ASIENTO

Según se ha visto en la red social de Twitter, el usuario Rahat Ahmed, que cuenta con más de dos mil seguidores y es socio fundador y director ejecutivo de Anchorless Bangladesh, un fondo de inversión de riesgo en etapa inicial centrado en promover el ecosistema de startups de Bangladesh, ahora los clientes pueden ver a la hora de elegir asiento dónde se va a sentar un menor, si es que hay alguno en el vuelo ya registrado con anterioridad. Una ventaja positiva al menos. "Tuve tres bebés llorando cerca de mí en mi vuelo desde JFK (Nueva York) a Doha (Qatar) hace dos semanas", apunta en el comentario.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD — Rahat Ahmed (@dequinix) September 24, 2019

Este usuario, que puso el mensaje en 2019, antes de la pandemia, tuvo una masiva respuesta de usuarios, cerca de 300 respuestas, que también habían sufrido en vuelos de larga distancia los llantos de bebés que se hacían poco llevaderos, aunque siempre entendibles.

Since this blew up quite a bit:



1/ Adults can be just as bad as babies.

2/ Empathy is important and every situation is different.

3/ Where babies sit can be one of many indicators that help travelers plan flights.



Ultimately, there are more important things to worry about. — Rahat Ahmed (@dequinix) September 26, 2019

NADA EN EUROPA

Por ahora las compañías europeas, y sobre todo las españolas, no lo incluyen. Japan Airlines lo incluye ya si compras el vuelo desde su plataforma web. Quizá esto es un buen aviso al resto de compañías, siempre las de larga duración, de vuelos de 10 o 12 horas en los que a veces se hace incómodo estar al lado de menores que sean “inquietos”.