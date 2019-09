¿En qué han trabajado los diputados por Málaga en los cuatro meses de legislatura?

Te venimos contando en COPE que los once diputados que representan a Málaga en el Congreso han cobrado, en total, casi 300.000 euros por cuatro meses de trabajo en una legislatura fallida, con un gobierno en funciones. Todos los diputados cobran un salario base de casi 5.000 euros (entre la asignación básica y el extra por ser de fuera de Madrid) y algunos alcanzan los 8.000 euros al mes por sus cargos en las distintas comisiones que forman la Cámara Baja (que, por cierto, están constituidas pero no se han puesto en marcha). Pues bien, hoy queremos saber en qué han trabajado los diputados malagueños en estos cuatro meses.

Admiten que el margen de maniobra es escaso al no haber actividad parlamentaria real, las preguntas que han planteado o los informes que han solicitado sirven para más bien poco. Carolina España es diputada del PP por Málaga, uno de los dos representantes que los populares tienen por la provincia, "hemos hecho muchs preguntas al Gobierno, algunas las contestaron y la mayoría todavia no, pero nos hemos preocupado por las inversiones de Málaga, que obviamente que desde que este Gobierno está en funciones, están más paralizadas", apuntó.

El PSOE cuenta con cuatro diputados por Málaga, y todos ellos han asumido responsabilidades en distintas comisiones que van desde presidencias, a secretarías, portavocías y vocalías. El diputado socialista Ignacio López, asegura que en este tiempo no se ha podido realizar un trabajo efectivo, "es verdad que se han anunciado, interpelaciones, mociones... lo que son las propias comisiones, se han puesto en marcha pero es verdad que no ha dado tiempo a echar a nada y hacer un trabajo efectivo en el Congreso", señalaba

Ciudadanos tiene dos diputados por Málaga. Uno de ellos es Guillermo Díaz. Asegura que en este tiempo han preguntado por varios asuntos, entre ellos la protección del litoral, asuntos que ahora caerán, dice, en “saco roto”, "muchas de estas preguntas y de estas iniciativas ahora caen en saco roto, puesto que al disolverse las Cortes se pierde absolutamente todas estas iniciativas, desaparecen y quedaran sin respuesta", añadió.

En Unidas Podemos hay dos diputados por Málaga. Uno de ellos es el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Su compañera Eva García Sempere se ha encargado en estos meses de llevar al Congreso asuntos que tienen que ver con la provincia. Por ejemplo, estos, "por enésima vez la pregunta del desmantelamiento del sistema ferroviriario del cercanías de Málaga o el que no hayan llegado aun las ayudas a las inundaciones que hubo en la comarca de Antequera, Ronda y Campillos. Y otros clásicos sin resolver es sobre las costas, el cerrar toda la costa malagueña y como afectan los temporales, y no de ahora, si no de hace ya bastantes años", apuntó.

Pero el Gobierno está en funciones y, como decimos, eso deja a los diputados un escaso margen de maniobra: Pueden preguntar por todo tipo de asuntos, pero rara vez obtienen respuesta, "iniciativas se pueden registrar, podemos solicitar informes, comparecencias, muchas cosas, pero mientras no se constituyen comisiones no hay espacio donde debatir, y solo cabe que te contesten con proguntas escritas, a menos que se vea en una Diputacion permanente con la gravedad del tema y te apoyen grupos y que con ello se fuerce a que comparezca el Gobierno y ya hemos visto que ha sido muy poco", señaló

Por otro lado, la diputada de Vox por Málaga, Patricia Rueda, asegura que estos cuatro meses ha planteado preguntas relacionadas con Málaga; cuestiones como CUÁNDO llegarían las ayudas a los municipios afectados por las inundaciones del pasado año. Además han votado no a la propuesta del PSOE de crear más comisiones, "si algo ha hecho VOX en esta legislatura de 20 semanas es hacer frente al resto de partidos politicos. Se llevó a una sesión el aprobar nuevas comisiones y VOX votó en contra", puntualizaron.