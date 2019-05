“No puedo hacer obras en mi chiringuito porque estaría infringiendo la ley”

Como avanzaba esta semana COPE Andalucía, los nuevos responsables de la Junta han identificado más de 4.400 expedientes paralizados en la Consejería de Medio Ambiente. Solicitudes de permisos para realizar actuaciones que habrían generado una inversión superior a los 6.500 millones de euros en la comunidad.

De esos 4.400 expedientes, más de una cuarta parte (1.200 solicitudes) corresponden a la provincia de Málaga. Entre ellas, las de los empresarios de playa que llevan años esperando a que la Junta legalice sus instalaciones, con una concesión definitiva que sigue sin llegar. De los 300 chiringuitos que hay en la provincia la mitad tienen las concesiones caducadas y el 15 por ciento carecen directamente de la concesión; solo el 25 por ciento de los establecimientos la tienen en regla. El delegado de Medio Ambiente de la Junta en Málaga, Fernando Fernández, asegura que se trata “de una actividad generadora de empleo y de riqueza, no podemos entender la provincia de Málaga sin nuetsro chiringuitos y, por tanto, hay que adoptar medidas de choque que resuelvan cuanto antes estos expedientes puesto que así lo reclama el sector”

Para desatascar esos expedientes, la Junta ha anunciado dos medidas. Por un lado, va a modificar la ley para acortar los plazos administrativos y que los empresarios reciban respuesta cuanto antes a sus solicitudes por parte de la administración. Y por otro lado, se va a reforzar el personal de la Consejería de Medio Ambiente con 65 trabajadores más: la mitad estarán en los servicios centrales, en Sevilla, y el resto se repartirán por las provincias. A la Delegación de Málaga le corresponde un refuerzo de siete personas.

"NO EXISTO PARA LA ADMINISTRACIÓN"

Uno de esos empresarios que lleva años sin poder hacer reformas en su negocio es Norberto del Castillo. Es empresario de playa propietario del chiringuito Los Náufragos en la playa de Los Boliches, en Fuengirola, que da trabajo a unas 30 personas. Las instalaciones cumplen 30 años en este 2019 y desde hace quince, desde 2004, no ha podido realizar ninguna reforma porque la Junta no le da la concesión al chinringuito y eso le impide hacer cualquier obra: “No se puede actualizar el negocio, no se pueden reparar los daños que, además, sufren los negocios de estas características por su proximidad al mar, y necesitan un mantenimiento continuo”. “Es imposible hacer obras porque estaría infringiendo la ley”, sentencia este empresario.