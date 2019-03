El PSOE de Málaga planteará una moción de censura contra De la Torre

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga va a iniciar conversaciones con el resto de grupos de la oposición para presentar una moción de censura contra el alcalde, Francisco de la Torre. Una decisión que toman los socialistas después del tenso pleno ayer sobre la polémica de Villas del Arenal, en el que la oposición aprobó exigir el cese de los concejales del equipo de Gobierno Francisco Pomares y Teresa Porras y el gerente de Urbanismo, José Cardador, por el caso de las presuntas injerencias políticas en Urbanismo.

La oposición se unió para hacer esa exigencia al alcalde, pero el alcalde NO tiene intención de cesar a sus ediles, defendiendo su presunción de inocencia (después de que el juzgado que lleva el caso les haya citado a declarar como investigados). Así que el PSOE va a plantear al resto de la oposición una moción de censura a 75 días para las elecciones municipales. Tras conocer la noticia de que el portavoz socialista Daniel Pérez comenzará una ronda de conversaciones con todos los grupos, el alcalde ha sido claro: «No tengo nada que decir. Que haga y que plantee lo que quiera. Lo que diga el señor Pérez me importa muy poco porque ayer quedó ya desautorizado», ha destacado el regidor, quien abundaba en esa reflexión sobre la «actitud» que mostró el PSOE en el pleno monográfico sobre Villas del Arenal.

Sobre el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción se haya declarado competente para intervenir en el caso de Villas del Arenal, hoy De la Torre le resta importancia. En este sentido, De la Torre, ha manifestado que «lo que ha quedado claro es el PSOE es un partido incoherente, que exige algo que luego no hace... A mí me da la impresión de que no quiere que avance la instrucción de la causa (de Villas del Arenal) y de que quieren crear una situación de que se juzgue por anticipado. El juez tiene que hacer su trabajo, no nosotros», apuntó el alcalde.