Provocan un accidente en un autobús y caen al suelo diez segundos después del frenazo para cobrar el seguro

La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga un grupo organizado dedicado a estafar a compañías aseguradoras simulando accidentes de tráfico. El saldo de la operación ha dejado cinco detenidos, dos hombres y tres mujeres todos miembros de una misma familia a los que se les imputa un delito de estafa.

La investigación comenzó cuando la Policía Local de Málaga informó a la Policía Nacional de una posible simulación de accidente en el que estaba implicado un autobús de la EMT. Los hechos se habían producido el pasado 22 de noviembre. Durante la instrucción del atestado, los agentes detectaron algunas irregularidades en el accidente. Fue entonces cuando, tras las indagaciones de los agentes, se confirmó que se trataba de un fraude perfectamente orquestado en el que participaron varios miembros de una misma familia residente en la barriada de Los Asperones de Málaga.

LOS HECHOS

Los detenidos, que utilizaron un vehículo particular y un autobús de línea para provocar el accidente, subieron a ese vehículo que tras iniciar la marcha tuvo que frenar bruscamente para no chocar con un coche. Aunque no hubo colisión, el incidente provocó que los siete pasajeros que acababan de subir cayeran al suelo, algunos hasta diez segundos después del percance.

INTENTO DE FRAUDE

Los ahora arrestados presentaron partes médicos relativos a las lesiones que supuestamente habían sufrido con la finalidad de obtener de la aseguradora la correspondiente indemnización --unos 4.000 euros--Según las indagaciones, la exageración de las caídas y la magnitud de las dolencias que presentaron las hipotéticas víctimas no se correspondían con la tipología del incidente. En el transcurso del operativo han sido arrestadas cinco personas, dos hombres y tres mujeres, todos miembros de una misma familia, a las que se les imputa un delito de estafa.