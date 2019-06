PP-A y C's inician negociaciones con el futuro de la Alcaldía de Málaga sobre la mesa

Este viernes, en Sevilla, se ha celebrado la primera reunión de trabajo entre Partido Popular y Ciudadanos a nivel regional, en el marco de las comisiones negociadoras para los pactos municipales tras las elecciones del 26 de mayo. En esa ronda de contactos que inician estos partidos, una de las alcaldías más importantes que hay sobre la mesa es la de Málaga.

RESUTADOS

En la capital, el PP ganó las elecciones mejorando resultados respecto a 2015 (obteniendo 14 concejales), mientras que Ciudadanos perdió uno, se queda con dos ediles en la capital, suficiente en todo caso para dar la Alcaldía a la candidatura de Francisco de la Torre.

PACTO "A LA MALAGUEÑA"

A nivel local sigue sin haber contactos entre De la Torre y, en este caso, el candidato de Ciudadanos, Juan Cassá, pero el alcalde en funciones insiste en gobernar juntos durante los próximos cuatro años. "En otras ciudades tendrá que haber un pacto que llaman 'a la andaluza' y aquí no, aquí sería un pacto 'a la malagueña, que es simplemente un gobierno de coalición de PP y Cs", asegura Francisco de la Torre.

REUNIÓN DE CASSÁ CON PSOE Y ADELANTE MÁLAGA

Tras un cruce de mensajes la semana pasada, De la Torre y Cassá no han vuelto a contactar, aunque el candidato de Ciudadanos sí que se ha reunido con los candidatos de PSOE y Adelante Málaga (la unión de estos tres partidos arrebataría la Alcaldía al PP). Francisco de la Torre se refiere a este encuentro: "No tengo nada que decir sobre lo que no tengo noticias". "Le he dicho lo que dijo el señor Cassá y, a partir de ahí, como no ha habido ninguna noticia entiendo que no tiene él novedades a nivel nacional o regional sobre este tema", ha explicado el regidor de Málaga en funciones, añadiendo que si Juan Cassá hace otra reuniones en paralelo "será él quien tenga que explicarlo a sus superiores de Ciudadanos".