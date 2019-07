Por qué es discriminatorio que los empleados a tiempo parcial coticen la mitad de los días trabajados

En lo que va de año, un tercio de los contratos que se han firmado en Málaga han sido a tiempo parcial, en torno a 138.000 de los más de 400.000 contratos firmados en la provincia hasta junio. Hasta ahora, a los trabajadores con este tipo de contrato se les calcula la pensión con un criterio diferente respecto a quienes trabajan a jornada completa. En concreto, cada día de trabajo de un empleado parcial cuenta como medio día trabajado. Un criterio que ahora el Tribunal Constitucional ha tumbado por considerarlo discriminatorio, sobre todo para las mujeres, que son las que mayoritariamente firman este tipo de contratos.

DOBLE PENALIZACIÓN

Según el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, Juan Fernández, los trabajadores a tiempo parcial sufren de esta manera una doble plenalización de cara a su pensión: por un lado, la pensión de jubilación será de menor cuantía (porque tienen menor sueldo y cotizan menos) y, por otro lado, cotizan aún menos porque se les contabilizan menos días de los que realmente han trabajado: “Si yo estoy a jornada completa y he trabajado el mes de junio del 1 al 30, en mi vida laboral me aparecen treinta días cotizados; sin embargo si soy un trabajador a tiempo parcial, a media jornada, por los treinta días del mes de junio, en mi vida laboral solo me computan quince días de cotización”.

EL TC NO PROPONE UNA FÓRMULA

El Tribunal Constitucional considera este sistema de cálculo de la pensión discriminatorio y lo anula, pero no dice cómo. El presidente de los graduados sociales de Málaga propone una fórmula: “Yo creo que se debería aplicar el mismo criterio que con el desempleo, es decir, cada día de alta en una empresa debe computar en la vida laboral del trabajador como un día normal porque ya estoy penalizado por mi salario”. “Si yo ya sé que mi pensión el día de mañana va a ser inferior a la de un trabajador a jornada completa porque he ganado menos y he cotizado por menos... no vaya a penalizarme ahora reduciéndome el número total de días trabajados”, explica Fernández.