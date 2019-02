Pomares asegura que una exjefa de Urbanismo admitió que había hecho una construcción ilegal en su casa

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, ha sido ratificado en su cargo por el alcalde, Francisco de la Torre, al igual que la edil de Limasa, Servicios Operativos, Playas y Fiestas, y concejala del distrito Cruz de Humilladero, Teresa Porras, y el gerente de Urbanismo, José Cardador. Los tres han sido imputados por un juzgado de Málaga en el caso de las presuntas injerencias políticas en expedientes de infracciones urbanísticas a vecinos de la urbanización Villas del Arenal (tendrán que declarar como investigados en un juzgado el próximo 25 de abril). No han sido destituidos por el alcalde y como consecuencia, el grupo municipal Ciudadanos ha decidido romper el pacto de investidura que firmó con el PP en el Ayuntamiento en 2015.

Uno de los protagonistas de esta historia, Francisco Pomares, ha pasado por los estudios de COPE MÁS Málaga (93.4 FM). En una entrevista en 'Herrera en COPE MÁS Málaga', el concejal de Urbanismo asegura que se siente respaldado por el alcalde y por el PP y que no se plantea dimitir: “Por qué debería hacerlo cuando estamos hablando de la venganza de dos trabajadoras que cada vez me reafirmo más en que actuamos correctamente cuando las cesamos”.

En este caso de los expedientes de infracciones a vecinos de Villas del Arenal, los dueños de las viviendas tuvieron de su lado a la concejala del distrito, Teresa Porras, y en contra a la jefa de Disciplina Urbanística, Teresa Domingo, a la que la concejala Porras ha acusado de haber hecho obras en su casa sin licencia (aunque la infracción prescribió) Algo que ha confirmado también en COPE MÁS Málaga el concejal de Urbanismo: “Eso me lo reconoció ella personalmente y se lo reconoció al alcalde”. Pomares asegura que esa fue “una de las razones” de su cese como jefa del Servicio Técnico de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo. “Lo que no admitimos es que una jefa no sea coherente y cuando los vecinos nos trasladaron que esta persona tenía justamente lo que estaba denunciando al resto de vecinos y por lo que los estaba persiguiendo, se lo pregunté yo... y el alcalde también... ella lo reconoció”.