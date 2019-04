La Policía Local de Málaga inicia un conflicto laboral a las puertas de la Semana Santa

Desde hoy, los agentes de la Policía Local de Málaga inician un conflicto laboral y la consecuencia es que dejarán de apuntarse de manera voluntaria para hacer horas extra los fines de semana o ante eventos especiales como la Semana Santa. El origen de este conflicto tiene que ver con la negociación laboral: según el sindicato de la Policía Local Sipan, llevan quince meses tratando de negociar unas nuevas condiciones laborales con el equipo de Gobierno, pero sin éxito.

HORAS EXTRA MEJOR PAGADAS

En el plano económico, reclaman por ejemplo que les paguen mejor las horas extraordinarias. Aseguran que un agente de la Policía Local de Málaga cobra 15 euros por cada hora extra, mientras que en otras ciudades como Sevilla y Marbella, no se cobra menos de 30 euros. Manuel Troyano es secretario general del sindicato policial Sipan: "Cuando ha pasado la crisis y estamos un poco mejor, lo que queremos es que se nos devuelva lo que se nos quitó en época de crisis".

Además de las exigencias económicas, los policías locales tienen otras reclamaciones; hablan de falta de vestuario o de chalecos de protección, y más cosas: "Vemos que llega la Semana Santa y nos piden otra vez el esfuerzo de sacarla a costa de nuestra salud, de trabajar muchísimas horas, de reventarnos en la calle... cuando vemos que la Corporación no nos trata bien".

REACCIÓN DEL CONCEJAL DE SEGURIDAD

No es la primera vez que ocurre algo parecido (un conflicto laboral de la Policía Local ante un evento importante en la ciudad... como es la inminente Semana Santa). En este sentido, el concejal de Seguridad, Mario Cortés, explica que, si el conflicto no se soluciona antes, tendrán que recurrir al decreto: establecer los turnos de los agentes vía decreto para que cubran esas horas extra: "Si esto no fuera así, habría que suspender la Semana Santa, la Feria o el evento que fuera; por tanto, la ley permite esa casuística y es un gesto porque irían a trabajar pero, en vez de cobrar a hora de Sema Santa o de Feria -que tienen un plus, casi 28 euros-, lo harían a precio de hora ordinaria".