El 38% de la población está en situación de pobreza

Actualmente, el 38 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza o en riesgo de exclusión. Durante 2018, todos los indicadores de la pobreza han ido en aumento y además, aquí todos los índices de exclusión social son superiores a la media nacional, según un informe de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza. Mañana se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

El informe destaca que aún hay en Málaga un centenar de personas que viven en la calle de forma permanente. Y pone de relieve la necesidad de construir más viviendas sociales y ampliar el parque de vivienda en alquiler por las dificultades que tienen aún hoy muchas familias para acceder a una casa. Este estudio destaca otra realidad que se produce en Málaga y que tiene que ver, precisamente, con la vivienda. Susana García es la responsable de la red en la provincia, "somos la primerra provincia con más plazas a nivel andaluz de viviendas de fines turísticos y apartamentos turísticos, sigue al alza, pero al mismo tiempo esto dificulta el acceso a familias que tienen realmente dificultades", señaló

Según este estudio, la pobreza sigue siendo una realidad para multitud de familias malagueñas y andaluzas a pesar de que la economía ha mejorado tras los años de crisis, "aunque hay indicadores que la economía fue avanzando, aun así no ha llegado a resolver problemas estructurales que afectan a la vida diaria de las familias, con lo cual hablamos por ejemplo que el trabajador pobre o familias en el que todos los componentes de la familia no cubren todo y los salarios son bajos, no cubren las necesidades básicas que requiere la familia", apuntó.