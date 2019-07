El pleno aprueba avanzar en el nuevo modelo de movilidad metropolitana con soterramiento del eje litoral

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado, con 16 votos a favor --PP y Ciudadanos-- y 13 en contra de PSOE y Adelante Málaga, que el Consistorio se comprometa a realizar los estudios de demanda de transporte público metropolitano, geotécnicos en los terrenos menos estudiados, de viabilidad y cuantos sean necesarios para continuar avanzando en el nuevo modelo de movilidad metropolitana de la ciudad, que incluye el soterramiento del tráfico del eje litoral entre la avenida Muelle de Heredia y el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso y la extensión de la centralidad urbana.

Asimismo, de la iniciativa urgente 'popular' también ha salido adelante que se dé publicidad a los mismos para mantener informadas a administraciones y ciudadanía y a prever la financiación municipal posible en los próximos ejercicios para este proyecto, teniendo en cuenta que se requerirá la colaboración de otras administraciones y de la iniciativa privada para poder llevarlo a cabo.

También ha sido aprobado el instar a la Junta y el Gobierno a apoyar el nuevo modelo de movilidad metropolitana y a comprometerse a buscar fórmulas de financiación por parte de ambas administraciones incluyendo la captación de fondos europeos, en paralelo a la labor de búsqueda de financiación procedente de la iniciativa privada. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha detallado el proyecto de movilidad metropolitana con todas las iniciativas y ha dejado claro que es "plantear una operación ambiciosa que no olvida otras cuestiones de la ciudad". Es más, ha dicho que "se trata de estar a la altura de estos momentos". Ha afirmado, por tanto, que este proyecto tiene "argumentos sobrados" para que cuente con una atención "adecuada". Además, ha valorado que ofrecen "máxima transparencia para que avancemos juntos".

Por su parte, la portavoz municipal de Ciudadanos, Noelia Losada, ha abogado por "pensar en grande y ser realistas porque los proyectos son costosos pero no significan que se tengan que renunciar a ellos". Así, ha apostado por "planificar" incidiendo, además, en que es "importante" regenerar entornos con peatonalizaciones: "Es hora de hacer la almendra histórica más grande", ha defendido, destacando también las conexiones este-oeste y "la gran oportunidad" que se tiene. También ha valorado que se implique financiación pública y privada para "hacer realidad proyectos de verdadero calado". Por tanto, ha dicho, "debemos programar la movilidad de Málaga a largo plazo". "Seamos realistas pero no conformistas. Vamos a buscar soluciones y mirar a largo plazo", ha agregado.

PSOE Y ADELANTE MÁLAGA: "ES UN PROYECTO FARAÓNICO"

Por su parte, el concejal del PSOE Mariano Ruiz Araujo ha posicionado el voto socialista en la moción, asegurando que "no compartimos ni el modelo de ciudad ni de movilidad que presentan".

"Hablan de improvisación, no hablan del fututo de la ciudad o poco o nada han entendido", ha señalado, afirmando que la iniciativa del PP "es un refrito de proyecto, que le dan barniz de grandeza faraónica y lo trasladan al papel". "Es poco creíble porque han tenido 25 años y no han hecho nada", ha dicho. Para el PSOE, son "obras faraónicas, obviando su coste, recurren a otras administraciones y hablan de buena voluntad de los privados", ha señalado, instándoles a que "apuesten de verdad" por la movilidad sostenible: "Sean valientes y miren al futuro, planteen situaciones modernas y no del siglo pasado. No inventen y cumplan por los grandes proyectos inconclusos, no sigan sumando a la Málaga inacabada porque va a ser su legado, De la Torre", ha dicho. Asimismo, el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha acusado al equipo de gobierno de "no estar realizando su trabajo" en materia de movilidad.

Por ello, ha dicho que "son incapaces de avanzar en una planificación de movilidad sostenible para Málaga", asegurando que "en vez de hacer como otras ciudades, ustedes especulan con propuestas fruto de la improvisación". Asimismo, ha dicho que este proyecto es una "operación propagandística puesta en marcha". A juicio de Zorrilla, "esto no es una propuesta para pensar en mejorar la movilidad de la ciudad", criticando que se busca "la liberación de suelos". "Es una obra faraónica, costosa y pensada con una finalidad especulativa", ha asegurado.

Por todo ello, ha acusado al alcalde de querer hacer "una propuesta de obra faraónica, que va a costar cientos de millones en vez de pensar en mejorar la vida de los barrios de la ciudad".

De la Torre, por su parte, ha acusado a PSOE y Adelante Málaga de hacer "planteamientos sin fundamentos", reiterando que lo que buscan con la moción es informar al pleno con más detalle. Además, ha dicho que no hay improvisación y que no es faraónico, ya que, "son temas que están y queremos, de manera coordinada y pensada, poner de actualidad para impulsarlo" de una manera "constructiva, amplia, ambiciosa y realista".

"Sabemos que queda camino por recorrer y queremos ponernos a avanzar", ha agregado, precisando que "todo son ventajas en este planteamiento, que trata de ser abierto a la colaboración privada y pública".

RECHAZO A CREAR 'MÁLAGA CENTRAL'

Por otro lado, ha sido rechaza la propuesta del PSOE de crear un modelo de Málaga central que reduzca drásticamente el número de coches que entran en la ciudad; así como adoptar medidas municipales que luchen contra el cambio climático y sean beneficiosas para el medio ambiente, incluyendo actuaciones en los terrenos de Repsol, Arraijanal y el Guadalmedina.

También ha sido rechazado que el Consistorio se comprometa a modernizar y mejorar la red de cargadores eléctricos pero sí ha salido adelante el mostrar el apoyo al Gobierno para que siga desarrollando medidas de transición ecológica como plan con el horizonte 2030.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha incidido en que la moción pretende "meter en la agenda temas importantes de calado y que buscan algo bueno para la ciudad", incidiendo en que "no hay nada más urgente que hablar de futuro".

Ha lamentado que el PP "no está haciendo nada fruto del fracaso de la política medioambiental que está llevando a cabo este Ayuntamiento", ha señalado. La portavoz del equipo de gobierno y concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento, Susana Carillo, ha dejado claro que el cambio climático es el gran reto y una responsabilidad, rechazando las críticas del PSOE y asegurando que Málaga impulsa numerosas acciones contra el cambio climático.

"Cuando nadie conocía los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ya el alcalde había encargado planes de acción de ODS", ha recordado, destacando, además, que Málaga es "una referencia" del vehículo eléctrico. También ha destacado el trabajo que se lleva a cabo en relación con los puntos de carga. "Las muchas actuaciones destaca la gestión del Ayuntamiento", ha defendido.

Por su parte, la portavoz de Cs ha destacado que el camino es la peatonalización "y se está haciendo", además de la apuesta por el transporte público. Por ello, ha dicho que 'Málaga central' "es un malabarismo de marketing" ya que se habla de "cuestiones que todos estamos de acuerdo".

Por último, la concejala de Adelante Málaga Paqui Macias ha agregado que el hecho de que estamos ante una emergencia climática "lo tenemos asumido" y ha advertido, de igual modo, que "la teoría tiene que venir acompañada de actuaciones".