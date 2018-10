Pawel Kieszek: " Mi objetivo es el mismo del equipo y el de la ciudad, subir"

Pawel Kieszek ha caído de bien en Málaga. Su sentido del humor le carazteriza y eso le hace ser un tipo querido por compañeros y aficionados. Pero el portero polaco quiere jugar y no estar a la sombra del habitual titular, Munir, aunque reconoce que que el melillense está en un gran momento y que de momento le toca esperar: "Ojalá siga Munir jugando bien hasta el final y subamos. Mi objetivo es el mismo del equipo y el de la ciudad, subir cada día estoy mejor y puedo competir”. Munir es una persona muy buena, como Andrés Prieto, y no tenemos problemas. Andrés trabaja muy bien, su situación tampoco es fácil, en cualquier momento puede jugar y está preparado.” explicó el meta polaco, que se toma con sorna el virus FIFA que le han abierto la titularidad del Málaga por la convocatoria de Munir con Marruecos: "¿Parar la segunda por las ventanas de selecciones nacionales? No hombre que no pare la liga que si no, no juego ningún partido", dijo en tono de broma.

Kieszek también contó como se gestó su fichaje por el Málaga: "Dos días antes del final de la ventana tenía alguna oportunidad para salir y pensaba que hasta el final el Córdoba tal vez podría inscribirme. Pero no se consiguió. Qué pude hacer, cuando Málaga apareció… Era un buen club, una buena oportunidad y no lo pensé mucho”

Sobre el objetivo del Málaga también lo tiene claro: "Si seguimos trabajando así estamos en el camino de conseguir algo bueno, pero la liga es muy larga. Cuando vine a Málaga no imaginaba este inicio", explicó Kieszek que si el Málaga asciende a primera habrá cumplido "un sueño"