Pau Torres: "Si me tengo que ir del Málaga que sea consiguiendo el ascenso"

Pau Torres sabe lo que quiere, con sólo 21 años vive su primera experiencia fuera de casa. El futbolista llega cedido por el Villareal por una temporada y sin opción de compra por parte del Málaga: "Estoy muy a gusto en Málaga. No hay opción de compra por mí pero no me cierro puertas. Tengo que dar al máximo para contentar al Málaga por si quiere seguir contando conmigo o por si vuelvo al Villarreal. No me importaría seguir aquí" admite el defensa central que no dudó en aceptar la oferta del Málaga: "Cuando llegó la oferta del Málaga sabía que era una oportunidad única. Tuve otras ofertas pero Samu Castillejo Pablo Fornals y Calleja me aconsejaron que firmara por el Málaga". Eso sí si tiene claro que si se tiene que marchar sea con el ascenso: "Si me tengo que marchar de Málaga que sea con el ascenso. Se me ponen los pelos de punta sólo con pensarlo".

El Málaga se mide el domingo a Las Palmas y Pau Torres espera que continúe la racha: "Ante Las Palmas hay que estar tranquilos, es un partido de 3 puntos y no de 10. Si ganamos a Las Palmas sería una victoria importante pero quedaría mucho. Ellos juegan en casa y tienen que estar más presionados".

