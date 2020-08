Padres y profesores malagueños exigen conocer ya las medidas para evitar contagios en los centros

A poco más de un mes de que comience el nuevo curso escolar, la falta de definición de las medidas a adoptar por parte Consejería de Educación para evitar contagios en los colegios, sigue preocupando a los padres de los alumnos y también al personal docente y administrativo de los colegios e institutos malagueños. Denuncian que a estas alturas aún no se han definido propuestas para velar por la seguridad e higiene en los centros.

Desde los sindicatos aseguran que gran parte de la responsabilidad ante la inminente vuelta al cole está recayendo sobre los equipos directivos de los centros educativos, algo que está llevando a la dimisión a algunos de ellos como ha explicado el responsable de educación de CSIF en Málaga en los micrófonos de COPE Málaga, Francisco González. "El hecho de no tener una informacion ha llevado incluso a equipos directivos a dimitir. Más que nada porque en el protocolo, dicho por los mismos directores, ven que no existe una viabilidad".

DESCARTADA LA REDUCCIÓN DE ALUMNOS

Queda prácticamente descartada la reducción de alumnos por clase, una de las principales medidas exigidas tanto por los padres como por los profesores, pero el problema no sólo está dentro de las clases. Francisco González comenta que "hablando con la comunidad educativa hay momentos determinados donde actividades complementarias, actividades extraescolares, el comedor, el aula matinal... van a hacer que los niños se crucen y no haya, como ellos piden, un grupo de convivencia que no se cruce con el resto de alumnos".

PRUEBAS AL PERSONAL

Una de las medidas previas al comienzo de las clases que sí se llevará a cabo es la realización de pruebas PCR a todo el personal docente y administrativo, una plantilla que supera los 20.000 empleados en toda la provincia. El responsable de educación de CSIF en la provincia explica en COPE Málaga cómo será la organización para realizar estas pruebas. "La última semana de agosto se haría para infantil y primaria, y secundaria a principios de septiembre. Se pondrá un instituto como campo base de todos los centros, de primaria e infantil adscritos, e irían allí los docentes a hacerse sus pruebas correspondientes".

PADRES Y MADRES

Una treintena de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de Málaga han criticado la "inacción" de las administraciones públicas, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de la provincia, ante la próxima vuelta al colegio en septiembre con las necesarias medidas de seguridad e higiene para toda la comunidad educativa.

En un comunicado, las AMPA firmantes consideran "inaceptable que a estas alturas no se haya tomado ni una sola medida para comenzar el próximo curso escolar en la situación sanitaria de pandemia", entre las que bajar la ratio es "imprescindible".

Es más, aseguran que meter en un aula a entre 25 y 28 alumnos en Primaria e Infantil y de 30 a 35 en Secundaria y Bachiller "durante cinco horas al día, cinco días a la semana, es negligente".

Así, pese a que al inicio de la pandemia las "prisas e inexactitudes o decisiones erróneas eran más o menos entendibles", ahora, con la información actual, no lo es y el hecho de mantener las ratios iguales que en tiempos de normalidad, aseguran, "es un riesgo que el país no podría asumir porque estaría bajo estado de alarma en pocas semanas".

CONSECUENCIAS LEGALES

También aluden estas familias de alumnos a las posibles consecuencias legales: "Nos estamos organizando contra aquellos funcionarios públicos que tomen medidas que pongan en riesgo la salud e integridad de los menores y sus familias. Los funcionarios públicos tienen responsabilidad ética, administrativa, civil e incluso penal".

Las AMPA califican de "humo" la contratación de profesorado anunciada por la Junta de Andalucía "a bombo y platillo": "Se han contratado alrededor de 1.040 docentes menos que en el curso 2019-2020", han afirmado.

También te puede interesar:

ECMO: la terapia del Hospital Regional de Málaga capaz de sustituir temporalmente al corazón

Las contrataciones temporales en julio reducen el desempleo en Málaga en 8.600 personas