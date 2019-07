Un padre lucha porque su expareja no se lleve a su hija a Estados Unidos

José Luis Franco es un padre que lucha por recuperar la custodia de su hija, por poder contactar con ella y que su expareja no se la lleve a Estados Unidos desde Nerja, donde ahora vive.

El caso de José Luis Franco fue noticia hace unos años. En 2011, tras recoger a su hija en Venezuela (país de la madre), pidió la custodia porque la niña estaba deshidratada, tenía sarna, incluso signos de haber sufrido tocamientos. Más adelante, en el verano de 2017, la madre no devolvió a la pequeña a su padre (que tenía la guardia y custodia), hasta que un juzgado le ordenó que lo hiciera unos meses después.

Ahora, esta mujer tiene la custodia provisional y tiene planes para abandonar España en diez días. El padre lleva varios días sin hablar con la menor y su abogado ha presentado un escrito para evitar que su madre se la lleve a Estados Unidos.

ANTECEDENTES

La primera vez que le concedieron la custodia de su hija de doce años a este padre fue en el año 2011. Después de ir a recogerla a Venezuela, dónde se encontraba con su madre, José Luis se percató de que su hija se encontraba “fatal”. “La niña venía con tocamientos en sus partes íntimas por sus tíos, primos, incluso por su hermano. Venía con una sarna que me pegó, deshidratada…”, recuerda José Luis a ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’ 97.1 FM, 882 AM y cope.es/malaga.

La Fiscalía de Menores de Málaga se puso en contacto con José Luis Franco para que acudiera a los juzgados para solicitar la guardia y custodia de la niña. Logró la custodia de su hija hasta 2016, año en el que la madre recurrió. Tras realizarle una exploración a la menor, ésta decide “estar con su padre para siempre”.

“En las vacaciones de 2017 le entrego a esta señora a mi hija porque tenía un amplio régimen de visitas. Esta señora luego no me quiere devolver a mi hija y la tiene retenida durante varios meses, en los que la niña no puede ni ir al colegio. Hay un juicio y la jueza me vuelve a dar a mí la razón diciendo que tiene que entregar a la menor de forma urgente”. Todos estos datos los avala José Luis con partes médicos, psicológicos, judiciales y los papeles de la Fiscalía de Menores.

SITUACIÓN ACTUAL

“Esta señora se ha echado un novio en Estados Unidos y se quiere llevar a mi hija. Hace unas semanas el juzgado de Torrox, no sé cómo, pero le ha dejado que se la lleve a Estados Unidos”, asegura Franco. José Luis Franco recuerda que lleva varios días sin poder tener noticias de su hija, con la que hablaba todos los días. “Mi hija está siendo manipulada totalmente”, explica este padre.

José Luis Franco ha redactado un escrito con su abogado diciendo que no quiere que su hija se vaya del país. “Si esto sigue así. Estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. A ir a la puerta del juzgado, a hacer una huelga, amarrarme…”, concluye Franco.