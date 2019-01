El padre: "Estamos muertos, pero con la esperanza de que Julen salga con vida"

Han aparecido restos biológicos de Julen en el pozo al que cayó el domingo... hace ya tres días. Se le sigue buscando y están en marcha los trabajos para excavar dos túneles para llegar hasta el niño. Los padres de Julen, Jose y Vicky, siguen sin moverse del lugar donde ocurrió todo... están siguiendo desde allí... con angustia... las tareas de rescate de su hijo de dos años. El reloj está en contra de esas labores, ya han pasado tres días desde que Julen se precipitó al pozo (que, por cierto, no contaba con autorización de la Junta para su ejecución). Hoy el padre de Julen ha comparecido ante los medios.

Lo ha hecho animado por el padre de Mariluz, la pequeña asesinada en Huelva hace once años. José Roselló decía que para él y su familia, por desgracia, no ha sido una sorpresa que hayan aparecido restos biológicos del niño. Se mostraba esperanzado en el avance en las labores de rescate del pequeño. Ha pedido que los trabajos NO decaigan hasta que aparezca el niño.

Se refería el padre de Julen a ese “ángel”, su hijo Óliver, el hermano mayor de Julen que murió en 2017 a los tres años (cuando Julen era solo un bebé). Como decimos, hoy el padre de Marilu, Juan José Cortés se ha trasladado hasta Totalán para apoyar a esta familia... y trasladaba públicamente su apoyo para afrontar lo que están viviendo.