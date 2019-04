Pablo Montesinos: ‘Tuve claro desde el primer minuto que quería ser candidato por Málaga’

Nacido en Almería en 1985, Pablo Montesinos se crió en el barrio de Miraflores del Palo, estudió en el colegio Valle Inclán y en el San Estanislao y se licenció en Ciencias de La información por la Universidad Complutense de Madrid. Establecido en Madrid empezó a trabajar para Libertad Digital y desde 2008 hasta el pasado mes de marzo se hizo cargo de la información sobre el PP.

‘En un acto del Partido Popular que cubría como periodista, Casado me dijo que si me atrevía a dar el salto a la política’ cuenta Pablo Montesinos en Buenas Tardes Málaga. ‘Yo me lo tomé a risa, pero luego me dijeron que no era broma’.

Le dieron dos opciones, ir de número uno por Málaga o ser parte de las listas al congreso por Madrid entre los cinco primeros, si la primera variante le daba mucho vértigo; pero Montesinos se decantó por la primera desde el primer instante.

Dice Pablo que no viene como paracaidista como dijeron los medios en un principio. ‘Si vengo a Málaga es para quedarme y no solo me voy a quedar en la capital, estoy dispuesto a patearme toda la provincia’

‘Yo después de las elecciones generales, descolgaré el teléfono para hablar con el resto de líderes por Málaga del resto de partidos para intentar que trabajemos todos juntos para dar la batalla por las infraestructuras que esta ciudad necesite’ asegura Pablo Montesinos.

Pablo no es afiliado del PP y se presenta a estas elecciones como independiente en la lista y nos ha contado que Pablo Casado tiene previsto visitar Málaga en dos ocasione durante la campaña que comeinza el próximo jueves; una el Jueves Santo coincidiendo con el desembarco de la Legión para el traslado de la Congregación de Mena y la segunda será en el cierre de campaña.

Pablo Montesinos candidato número uno del PP por Málaga pasó por Buenas Tardes Málaga.