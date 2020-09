La teoría de Abascal sobre los okupas

"El mismo día que se produce la okupación, patada en el culo y a la cárcel". Así de rotundo y claro se ha mostrado el líder de VOX, Santiago Abascal durante una entrevista hoy en el programa de Ana Rosa Quintana de Telecinco sobre uno de los temas más candentes de la actualidad. El movimiento Okupa cada vez es mayor y es un enorme problema, que incluso llega a la desesperación de los propios dueños de casas que ven con impunidad como le ocupan su vivienda. Y salta el debate con estas palabras de Santiago Abascal después de la indefensión de muchos dueños de viviendas que ven como le ocupan su propiedad sin una resolución clara, sobre todo rápida y eficaz. Es un fenómeno actual que salta a la vista en nuestro país: ¿Qué harías?

El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que la propiedad privada es un valor que "hay que defender" y sin embargo está siendo "atacada" desde el seno del Gobierno y algunos partidos políticos. Por ello, huye de complejos trámites administrativos y judiciales para resolver la 'okupación' y defiende actuaciones rápidas y contundentes. "Hay que sacarles de una patada en el culo el mismo día", sostiene rotundo.

Según se aprecia, el origen de la indefensión jurídica que sufren muchos propietarios trae causa directa del Código Penal de 1995, que introdujo el delito de usurpación de bienes inmuebles, castigado con penas de tres a seis meses, para aquellos supuestos de ocupación de un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada y contra la voluntad de su titular.

DIRECTO | @Santi_ABASCAL, líder de @vox_es, sobre la moción de censura: "Hay fecha, será en septiembre y tenemos hasta el día 30". ¿Espera el apoyo del PP?#AR15S > https://t.co/SLXWZr9ZfUpic.twitter.com/zEJlWfBFT4 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) September 15, 2020

Desde el punto de vista civil, no existe proceso específico alguno para estas situaciones, por lo que los tribunales han acogido para su viabilidad y desarrollo el procedimiento de desahucio por precario, que requiere abogado y procurador de los tribunales y cuya duración puede oscilar entre 9 meses y 18 meses aproximadamente.

TÉRMINO OKUPA

En wikipedia se puede apreciar su término: Okupa y sus derivados procede de la palabra ocupante.​ La ocupación de viviendas abandonadas ha existido siempre, y en España conoció un gran auge durante los años 1960 y 70, como forma de dar salida a la gran demanda generada por la afluencia de población del campo a las ciudades. También, diversas concepciones políticas insisten e influyen en la toma de tierras, medios de producción y viviendas para la construcción de su ideario social.

�� @Santi_ABASCAL con Ana Rosa.



"Nosotros hemos anunciado con claridad la presentación de la moción de censura. No tenemos empeño en liderarla pero estamos dispuestos a hacerlo".



�� #MotivosParaLaMociónpic.twitter.com/31SMe84QiM — VOX ���� (@vox_es) September 15, 2020

En algunos casos se trata de familias, grupos de personas o individuos que buscan un lugar donde poder vivir y no pueden o no quieren pagar un alquiler ni una hipoteca. Se trata de un movimiento social que entiende el artículo 47 de la constitución, que expresa el derecho a disfrutar de la vivienda y no está recogido en los derechos fundamentales, como la justificación moral para entrar en propiedades ajenas, tanto de particulares como de entidades, y hacerse con su uso, independientemente del daño y gastos económicos que ocasione a los propietarios legales de dichas propiedades, de ahí el debate, que hacer. Abascal ya pone el foco: “A los okupas en el momento en el que el propietario hace la denuncia, una patada en el culo y a la cárcel".