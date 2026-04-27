Una nueva jornada de huelga de médicos desespera a los pacientes malagueños: "No venimos por un resfriado" 

Esta semana, los pacientes con citas programadas o intervenciones no urgentes en la sanidad pública de Málaga podrían encontrarse con sus consultas cerradas o cirugías canceladas. Ese ha sido el caso de Luisa. Hace 9 años le diagnosticaron un cáncer de colon y explica que cada seis meses le dan cita, "pero nunca es cada seis meses", ha afirmado esta malagueña en los micrófonos de 'Herrera en COPE Más Málaga' . Este lunes ha acudido a hacerse una colonoscopia al Centro de Alta Resolución José Estrada , pero ante la huelga de médicos convocada del 27 al 30 de abril, ha tenido que reagendar su cita. "Ya nos hemos encontrado tres veces con huelgas de médicos. Necesito que se aclare lo que sea lo antes posible pues no venimos por un resfriado”, ha apostillado Luisa.

El motivo es la huelga convocada en el sector sanitario, a la que están llamados 5.700 médicos de la sanidad pública de la provincia. La movilización, que se extenderá desde este lunes hasta el jueves, afectará tanto a la atención primaria como a los hospitales, incluidas las urgencias.

El epicentro del conflicto es el rechazo al nuevo Estatuto Marco, la ley que regulará las condiciones laborales del personal sanitario en toda España y que actualmente está elaborando el Ministerio de Sanidad.

Las claves de la protesta

El doctor Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga , ha detallado en los micrófonos de 'Herrera en COPE Más Málaga' , las cuestiones fundamentales que debe regular este estatuto específico.

Los médicos argumentan que sus particularidades profesionales, formativas y de responsabilidad no pueden diluirse en una normativa genérica que también engloba a enfermeros, auxiliares y celadores. Por ello, su principal reivindicación es la creación de un estatuto propio y exclusivo para su colectivo. Además, según explica Navarro, los facultativos reclaman que: "Se regulen las guardias de 24 horas y que se reconozca laboral y socialmente la jornada laboral de 35 horas semanales, al igual que sucede en el resto de Europa".

Queremos proteger la calidad asistencial, la dignidad profesional y la seguridad de los pacientes" Pedro Navarro Presidente del Colegio de Médicos de Málaga

Navarro, insiste en que estas mejoras no son una mera reclamación corporativista, sino que repercuten directamente en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Según el presidente del Colegio de Médicos, la sobrecarga y las condiciones actuales del colectivo médico ponen en riesgo la atención sanitaria. "Esta no es solo una huelga de médicos, no es corporativista. Queremos proteger la calidad asistencial, la dignidad profesional y la seguridad de los pacientes", ha afirmado.

Cuidar a quien cuida

Bajo esa premisa, el doctor Navarro defiende que las reivindicaciones de los médicos van "en defensa de los propios usuarios de la sanidad". La huelga, por tanto, se presenta también como un movimiento para garantizar un sistema sanitario más seguro y de mayor calidad para todos. La idea de fondo es clara y ha sido uno de los lemas de la convocatoria.

Cuidar a quien cuida es cuidar de toda la población" Doctor Pedro Navarro

Esta frase, pronunciada por el propio Navarro, resume la filosofía de la movilización: "Cuidar a quien cuida es cuidar de toda la población". Con ella, los facultativos apelan a la comprensión de la ciudadanía, subrayando que la defensa de sus derechos laborales es, en última instancia, la defensa de la salud de todos los pacientes.