Una nueva jornada de huelga de médicos desespera a los pacientes malagueños: "No venimos por un resfriado"
En Málaga, 5.700 médicos de la sanidad pública están llamados a la huelga contra el Estatuto Marco que elabora el Gobierno central
Málaga - Publicado el
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Esta semana, los pacientes con citas programadas o intervenciones no urgentes en la sanidad pública de Málaga podrían encontrarse con sus consultas cerradas o cirugías canceladas. Ese ha sido el caso de Luisa. Hace 9 años le diagnosticaron un cáncer de colon y explica que cada seis meses le dan cita, "pero nunca es cada seis meses", ha afirmado esta malagueña en los micrófonos de 'Herrera en COPE Más Málaga'. Este lunes ha acudido a hacerse una colonoscopia al Centro de Alta Resolución José Estrada, pero ante la huelga de médicos convocada del 27 al 30 de abril, ha tenido que reagendar su cita. "Ya nos hemos encontrado tres veces con huelgas de médicos. Necesito que se aclare lo que sea lo antes posible pues no venimos por un resfriado”, ha apostillado Luisa.
El motivo es la huelga convocada en el sector sanitario, a la que están llamados 5.700 médicos de la sanidad pública de la provincia. La movilización, que se extenderá desde este lunes hasta el jueves, afectará tanto a la atención primaria como a los hospitales, incluidas las urgencias.
El epicentro del conflicto es el rechazo al nuevo Estatuto Marco, la ley que regulará las condiciones laborales del personal sanitario en toda España y que actualmente está elaborando el Ministerio de Sanidad.
Las claves de la protesta
El doctor Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, ha detallado en los micrófonos de 'Herrera en COPE Más Málaga', las cuestiones fundamentales que debe regular este estatuto específico.
Los médicos argumentan que sus particularidades profesionales, formativas y de responsabilidad no pueden diluirse en una normativa genérica que también engloba a enfermeros, auxiliares y celadores. Por ello, su principal reivindicación es la creación de un estatuto propio y exclusivo para su colectivo. Además, según explica Navarro, los facultativos reclaman que: "Se regulen las guardias de 24 horas y que se reconozca laboral y socialmente la jornada laboral de 35 horas semanales, al igual que sucede en el resto de Europa".
Queremos proteger la calidad asistencial, la dignidad profesional y la seguridad de los pacientes"
Presidente del Colegio de Médicos de Málaga
Navarro, insiste en que estas mejoras no son una mera reclamación corporativista, sino que repercuten directamente en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Según el presidente del Colegio de Médicos, la sobrecarga y las condiciones actuales del colectivo médico ponen en riesgo la atención sanitaria. "Esta no es solo una huelga de médicos, no es corporativista. Queremos proteger la calidad asistencial, la dignidad profesional y la seguridad de los pacientes", ha afirmado.
Cuidar a quien cuida
Bajo esa premisa, el doctor Navarro defiende que las reivindicaciones de los médicos van "en defensa de los propios usuarios de la sanidad". La huelga, por tanto, se presenta también como un movimiento para garantizar un sistema sanitario más seguro y de mayor calidad para todos. La idea de fondo es clara y ha sido uno de los lemas de la convocatoria.
Cuidar a quien cuida es cuidar de toda la población"
Esta frase, pronunciada por el propio Navarro, resume la filosofía de la movilización: "Cuidar a quien cuida es cuidar de toda la población". Con ella, los facultativos apelan a la comprensión de la ciudadanía, subrayando que la defensa de sus derechos laborales es, en última instancia, la defensa de la salud de todos los pacientes.
Son precisamente los usuarios quienes sufren las consecuencias más directas de los paros, que se suman a las movilizaciones que han venido sucediendo en los últimos meses en el sector. "Lo que no veo normal es la saturación que tenemos", asegura, Carmen, una de las usuarias de la sanidad pública en Málaga. Ella ha acudido al Centro de Alta Resolución José Estrada, y explica que tardan meses en hacerse una prueba urgente: "Pides una cita o una prueba y están tardando más de un mes en llamarte para darte la cita, a que te den los resultados y a que te llamen para darte la cita. Y entonces nos estamos plantando en tres meses más. En este momento estoy de baja y ahora tengo que estar esperando para poder hacerme una resonancia".
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.