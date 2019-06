"Nos dieron el diagnóstico y el pésame a la vez"

“El dolor por la pérdida de un hijo no lo calma el dinero, ni muchísimo menos, pero sí que te sube la moral que te hayan dado la razón... porque mi hijo desde los seis meses mi hijo estuvo yendo al Hospital Materno Infantil por un diagnóstico equivocado”. Es el testimonio de Rocío Alba, madre del pequeño Abraham, el niño al que no se le realizó a tiempo un trasplante de médula ósea y que, finalmente, murió. Un juzgado de Málaga ha condenado al Servicio Andaluz de Salud por la muerte del niño. El SAS tendrá que indemnizar a los padres del pequeño con 110.000 euros. Conseguir una indemnización “es lo único que teníamos, no había otra forma porque los médicos no van a la cárcel”.

SEGUIMIENTO DESDE LOS SEIS MESES

Abraham nació en abril de 2005 y desde los seis meses, se le hizo un seguimiento en el el Materno y no fue hasta los cinco años cuando se le detectó una enfermedad que solo se puede frenar con un trasplante de médula. Pero se solicitó tarde y ya no era posible realizarlo, un trasplante que era la única solución médica para ese tipo de casos. “Lo trataron todos los especialistas del Materno y se dejaron lo más importante, que dije desde que me quedé embarazada, y es que mi padre tenía síndrome de Adison, que yo automáticamente tenía el gen y mi hijo sacaría el gen mortal”, contaba su madre en 'Herrera en COPE MÁS Málaga'.

“No quisieron tratarlo, ellos fueron simplemente a darnos el diagnóstico y el pésame a la vez, y a decirnos que nos sentáramos en una silla para ver cómo Abraham se iba deteriorando poco a poco y pronto moriría... esa fue la única solución que me ofrecieron”, relata la madre del pequeño.

El juzgado ha estimado parcialmente la demanda de los padres de Abraham y, en todo caso, la sentencia no es firme.