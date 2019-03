Nace una brigada de profesionales para luchar contra el acoso escolar

Centros escolares de Málaga cuentan ya con una nueva herramienta para prevenir el acoso escolar. Se trata de un servicio de chat a través del que los menores pueden contactar de una manera directa con la recién creada Brigada Antiacoso, una plataforma compuesta por profesionales en distintos ámbitos que prestarán ayuda inmediata al menor que lo solicite.

Esta brigada ha sido promovida por la organización Infania y la Asociación ADA Lovelace y en ella participan educadores sociales, informáticos, profesionales del ámbito jurídico y psicólogos con el objetivo de orientar y ayudar a los escolares ante casos de acoso, un problema que a veces no es fácil detectar ni para el menor que lo sufre “no saben identificar el problema. Saben que se sienten mal, que están tristes, que los demás no quieren jugar con ellos, que no se sienten cómodos, y ese es el problema”, señala Marta González, directora de Organización de la Brigada Antiacoso desde donde aseguran que su misión se inclina más hacia el aspecto preventivo “nuestra intención no es sólo detectarlo, sino que el niño pueda dar un paso adelante y pedirnos ayuda, algo que hoy es difícil encontrar porque la falta de tiempo no nos deja actuar”. Desde la Brigada Antiacoso aseguran que las redes sociales se han convertido en un territorio perfecto para aquellos que desean realizar este tipo de prácticas.

COLABORADORES

Todos los centros colaboradores con Brigada Antiacoso disponen en su página web de una especie de pestaña que deriva de forma directa a una sala de chat donde el menor tiene a su disposición de manera inmediata a varios profesionales que le ayudarán y orientarán, contestando a todas sus cuestiones. Según datos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, durante 2018 fueron denunciados casi 300 casos de acoso escolar en la provincia de Málaga.