Música en directo y espectáculos en una nueva jornada de la Feria de Málaga: consulta programa y horarios

La Feria de Málaga continúa ofreciendo diversión, ambiente y la mejor música en directo. Hoy, viernes, los distintos escenarios repartidos por el centro de la ciudad y el Real de Cortijo de Torres, ofrecen actuaciones y espectáculos para todos los gustos.

De 12 a 14 horas, el escenario Folclore Popular Malagueño, en calle Marqués de Larios, acoge las actuaciones de coro Aire de Renfe, el grupo de baile Canela y Jazmín y el coro Malacca Fussion. A partir de las 16 horas le llega el turno a la academia de baile Susana Sta. Paula y al Coro Peña el sombrero.

Los verdiales de distintos estilos se dan cita en el corazón de Málaga, en la calle Larios. Desde las 13 horas, se podrá disfrutar de la panda Aires del Torcal y de la panda Los Moras.

En la Peña Juan Breva, calle Ramón Franquelo, 4, se puede disfrutar del cante de José Chaparro y del grupo flamenco Taranto. Las actuaciones comenzarán a partir de las 14 horas.

La Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, en el Real de Cortijo de Torres, acoge a las 14 horas la actuación del grupo flamenco 'Bulerías'. A las 23 horas, se podrá disfrutar de la final del XVIII Certamen de Canción Española 'Ciudad de Málaga'.

En la Caseta Municipal Infantil del Real Cortijo de Torres, se puede disfrutar del espectáculo "Carruaje de los sueños de Andersen", de la compañía Ángeles de Trapo. El espectáculo dará comienzo a las 21:30 horas.

El Auditorio Municipal del Real de Cortijo de Torres, acoge la actuación de 'Toreros con Chanclas', la original fusión de dos bandas míticas de nuestro país como son 'Toreros Muertos' y 'No me pises que llevo chanclas'. El concierto comenzará a partir de las 22 horas.

Auditorio Municipal

ESCENARIOS

Las actuaciones se distribuyen entre los siguientes escenarios: Auditorio Municipal, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, la Feria Infantil, Caseta de los Verdiales, Escenario de Folclore Popular Malagueño y Centro de Exhibición Ecuestre.

A las actuaciones mencionadas que se desarrollan en el Auditorio municipal, se une el flamenco que estará diariamente presente en la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, donde los aficionados podrán disfrutar de cantaores y cantaoras de primera fila y cuadros y grupos flamencos en espectáculos totalmente gratuitos. Entre ellos, el Chato de Málaga, Chelo Soto, Amparo Heredia, Bonela, Pepe de Campillos, que irán acompañados a la guitarra y al baile, además de grupos flamencos; e igualmente acogerá la final del certamen de canción española Ciudad de Málaga. El flamenco en el centro también tiene su espacio en la Peña Juan Breva, con grupos y cantaores todos los días, como Ana Fargas, José de Chaparro y Vanesa Fernández.

Portada de calle Larios

Los Verdiales tienen su espacio singular en la caseta del Cortijo de Torres, dedicada exclusivamente a este arte, con actuaciones de dos pandas cada día y con los tres estilos representados: Montes, Almogía y Comares. Y en el centro, en calle Larios, con actuaciones a diario de dos pandas. Las tradiciones también tendrán su protagonismo en el escenario de folclore popular malagueño, que estará situado en calle Larios, por el que actuarán numerosas academias de baile y coros.