Muerte por chocolate blanco y negro con este flan, mousse y helado que te presentamos

Se dice que el postre es lo que pone la guinda a una buena comida o cena. Para que tengas éxito, te presentamos una receta para un gran postre vegano con la que conseguirás triunfar y a buen seguro que los comensales a los que invites querrán repetir.

De la mano del chef David Piedra, vamos no sólo a saber realizar un buen postre, que podrás luego emplear para momentos únicos sobre la mesa, si no que también te enseñaremos como preparar otros platos de repostería como final para tus comensales y para que tenga un sabor único: "El postre es un gran plato, es el mejor plato, es el último de la mesa. Si has tenido una mala experiencia con el postre lo recuerdas mal, por mucho que hayan sido buenos los primeros platos", explica el chef David Piedra en COPE Málaga.

FLAN DE CHOCOLATE BLANCO, MOUSSE DE CHOCOLATE Y HELADO

Se llama, Puerta del Río. Se divide en tres partes, un flan de chocolate blanco, una mousse de chocolate con leche y un helado de choco blanco con coco. Se hace en primer lugar el flan de chocolate blanco que es lo que más tarda.

Se necesitan 700 gramos de nata de repostería, para montar, 500 gramos de leche entera, 400 de yema de huevo, y 750 gramos de cobertura de chocolate. Todo esto es para diez raciones.

FLAN DE CHOCOLATE BLANCO

Levantamos la mitad de la nata y leche, una vez en ebullición, se retira del fuego y se vuelve la cobertura de chocolate blanco, se mueve, se coge cuerpo y se diluye y añadimos ya el resto de la nata y leche y con una varilla echamos los 400 gramos de yema y se mezcla, una vez mezclado, lo dejamos en cámara una hora.

Además, cogemos 200 gramos de azúcar para hacer caramelo. Usamos unas gotitas de limón. se echa el azúcar en la sartén y ahí se hace, se calienta y se hace. Una vez el caramelo echo, en la base donde vaya el flan en esa base lo echamos, lo cubrimos de ese caramelo, una vez frio y sólido le echamos la preparación que ya hemos hecho y llenamos. Siguiente paso se rellena al baño maría, 40 minutos.

MOUSSE DE CHOCOLATE NEGRO

Se requiere ahora 900 gramos de chocolate negro y 300 gramos de nata. Estas dos cosas la calentamos y fundimos juntas. Añadimos café soluble y una taza de licor de café y se añade todo junto al chocolate negro. De otro lado preparamos 400 gramos de yema y 200 gramos de azúcar. La montamos y mezclamos 20 minutos y se queda con una textura de yogurt líquido. De otro lado además preparamos 600 gramos de nata de montar y de azúcar, hacemos lo mismo, varilla eléctrica y listo.

Una vez que tenemos montado todo por partes, con una lengua pastelera, lentamente vamos mezclando el chocolate negro con la yema de huevo montada y una vez bien mezclado añadimos la nata montada final que hemos preparado. Y ya tenemos la base y lo congelamos.

HELADO DE CHOCOLATE BLANCO

Y lo último que faltaría es el propio chocolate blanco, lo más rápido sería comprar helado de chocolate blanco y listo. Aunque existe receta para hacerlo artesanalmente.

EMPLATAMOS Y PRESENTAMOS

Y vamos con un recipiente para mezclar todo: Levantamos la leche, derretimos el chocolate con la leche, cuando llegue esto a 45 grados, le añadimos el azúcar invertido y esta cobertura de chocolate y lo mezclamos en una máquina que se llama Pacojet, lo congelamos y te sale un helado muy cremoso.

Y acabamos, toca presentarlo. Emplatamos ahora todo. Se corta el flan en diagonal y hacemos una especie de lingote y listo para presentar. Adornamos con galleta y demás como presentación.