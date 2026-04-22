Muere una niña por posible meningitis en Málaga
La menor ha fallecido en el Hospital Materno Infantil. Se han llevado a cabo los trabajos de profilaxis necesarios en todo el entorno de la pequeña para prevenir posibles contagios
Málaga - Publicado el - Actualizado
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Una niña ha fallecido por una posible meningitis en el Hospital Materno Infantil de Málaga, según han informado a EFE fuentes sanitarias, que han precisado que se están realizando las pruebas correspondientes para determinar la causa exacta de la muerte.
Paralelamente se han llevado a cabo los trabajos de profilaxis necesarios en todo el entorno de la menor para prevenir posibles contagios y se ha contactado con su familia y con el entorno escolar con esa finalidad.
El fallecimiento se produjo este lunes en el centro hospitalario malagueño, han indicado las referidas fuentes.
CÓMO SE MANIFIESTA LA MENINGITIS
La meningitis es una inflamación de las membranas (meninges) que recubren el cerebro y la médula espinal y se puede manifestar con fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, rigidez de nuca y disminución del nivel de conciencia.
La mayoría de las meningitis están causadas por virus, pero también pueden ser originadas por bacterias y, más raramente, por parásitos y hongos.
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